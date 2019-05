El 45% de los españoles quiere un Gobierno de coalición y la mitad de ese porcentaje aboga por Podemos de socio

El 45% de los españoles quiere que, tras las elecciones generales del pasado 28 de abril se forme un Gobierno de coalición y de ese porcentaje la mitad apuesta por incluir en su seno a Unidas Podemos, según refleja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de mayo, hecho público este jueves.

Por un lado, el CIS pregunta qué gobierno debería salir de los resultados del 28 de abril y la opción con más respaldo es la de formar un Ejecutivo de coalición entre varios partidos, frente a un 38,2% que entiende que debería gobernar el PSOE por haber sido el partido más votado. Sólo un 5,5% apuesta por repetir elecciones.

A los que quieren un gobierno de coalición (el 45 por ciento), el CIS les preguntó quiénes deberían formarlo y ahí la mitad se inclina por que el PSOE integre a Unidas Podemos, ya sea incorporando también a nacionalistas e independentistas (16,1%) o con estas formaciones soberanistas desde fuera (34,1%). Por contra, la opción de un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos sólo es respaldada por el 24,5% de quienes apuestan por un Ejecutivo compartido.

EL CIS ENTIENDE QUE HAY MÁS RESPALDO AL GOBIERNO SÁNCHEZ

Ahora bien, si los datos de ambas preguntas se funden y se toma como referencia el conjunto de los encuestados y no sólo aquellos que quieren un pacto de gobierno, el CIS interpreta que la opción de un Ejecutivo en solitario de Pedro Sánchez sube al 49,8%, mientras que baja al 27% la exigencia de que se incluya a Unidas Podemos, con o sin soberanistas (8,7 y 18,3% respectivamente), y cae al 13,2% el respaldo a una alianza PSOE-Ciudadanos.

En otro momento de la encuesta, al ser preguntados a quién prefieren como presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez figura destacado con un respaldo del 39% y detrás aparecen el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con un 13,3%, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el 10,6%.

En la valoración de líder se mantiene en cabeza Sánchez con una nota media de 5,1 puntos, el único que aprueba, y por primera vez Pablo Iglesias escala hasta la segunda plaza marca su récord personal con 4,2 puntos, superando incluso a Rivera (4) y a Garzón (3,9). Pablo Casado, del PP, y Santiago Abascal, de Vox, cierran la lista con 3,2 y 2,6 puntos, respectivamente.

EL PP, CUARTA FUERZA EN VOTO DIRECTO

Tras las macroencuestas electorales de marzo y abril para las generales y europeas, el barómetro de mayo vuelve a su tamaño habitual y se basa en 2.985 entrevistas personales realizadas en 294 municipios de 48 provincias entre los días 1 y 11 de mayo, en plena resaca de las elecciones generales.

Al ser preguntados por su voto en unas nuevas elecciones, un 30,1% confirma su apoyo al PSOE, un 13,4% se decanta por Ciudadanos, un 12,6% por Unidas Podemos y sólo un 9,4% garantiza su voto al PP y un 4,4% a Vox. Eso sí, hay un 7,5% que no votaría y un 10,3 que no saben o no contestan.

En esta encuesta el CIS no ofrece estimación de voto y sólo da estos datos de intención directa de voto.