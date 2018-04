El empresario alemán que pidió cárcel para Torrent siente "vergüenza" tras la liberación de Puigdemont

El empresario alemán que intervino en un coloquio en el Círculo de Directivos de Habla Alemana para afirmar que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, debería ir a la cárcel, ha afirmado este viernes sentirse "avergonzado" después de que la justicia alemana haya dejado en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Es la primera vez en mi vida que me siento avergonzado de ser alemán. La gente ahí no tiene ni idea de lo que está pasando en España y el resultado me insulta", ha dicho Karl Jakovi en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press.

A su juicio, ha influido en la puesta en libertad de Puigdemont "la fábrica de propaganda que es TV3": "La opinión pública en Alemania y otros países europeos es la que hay, y la que hay es más bien por tendencia a favor de estos nazis catalanes que al Gobierno español. TV3 tiene sus estructuras y organizaciones y está haciendo propaganda para toda Europa".

"Al final los jueces son seres humanos. Lo que ellos piensan y ven está, lógicamente, influenciado a lo que sea esta persona, y a la hora de hacer un juicio lógicamente todo esto influye", ha añadido.

Para Jakovi "los catalanes existencialmente viven de esto, porque lo que ellos quieren es algo que en la Constitución no está previsto. Tienen que mentir y falsificar la historia".

Ha defendido que el Gobierno español avisó diversas veces a Puigdemont, y ha considerado que el referéndum del 1-O fue "la formulación de un golpe de Estado".

Preguntado sobre que el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein ve posible la extradición de Puigdemont en base a un delito de malversación, pero no al de rebelión, ha asegurado que "por supuesto que existió violencia".

Así, ha indicado que el problema es que Alemania "no hay ninguna ley en la Constitución en contra de lo que ha hecho Puigdemont", por lo que no le pueden juzgar por ello.

A FAVOR DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Sobre si comparte la prisión preventiva para los políticos catalanes encarcelados, ha defendido la medida: "El propio Puigdemont ha demostrado lo que puede pasar, que la gente sale de España, vive en Bruselas como un rey y nosotros lo pagamos".

Después de que Jakovi interviniera en la conferencia celebrada en marzo en el Círculo Ecuestre para decirle a Torrent que debería ir a la cárcel, el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, pidió disculpas por el tono del empresario al presidente del Parlament.

Jakovi ha asegurado que Peters "como persona" comparte su misma opinión, si bien como presidente de la entidad debe ser políticamente correcto porque lo que diga se interpreta como una opinión de todos los miembros.