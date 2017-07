La embajadora polaca dice que los refugiados no quieren "quedarse en Polonia" y admite cierta reticencia social

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press la embajadora ha expresado que se ha "intentado" acoger a refugiados en el país, y se ha referido concretamente a los 200.000 refugiados chechenos que llegaron a Polonia tras la guerra en la república rusa. Adamczyk ha recalcado que hoy en día quedan menos de 1.000, declarando que "todos están en Alemania porque Polonia no es el destino".

Preguntada acerca de que su país no haya acogido a refugiados sirios, ha relatado que "llegó a Polonia una fundación, familias enteras, de las cuales ninguna quedó en Polonia". "No es que no acojamos refugiados por capricho", ha sentenciado.

Del mismo modo, ha afirmado que su país es partidario de ayudar "en el país de origen" y ha afirmado que muchos de los que llegan a Europa no son refugiados, sino "migrantes económicos".