Se disparan los saltos masivos a la valla de Ceuta: 8.956 inmigrantes lo intentaron

La entrada irregular de inmigrantes por Ceuta se ha incrementado en 2017 un 34 por ciento, en un "goteo constante" de intentos masivos de saltos a la valla que se ha disparado, pues solo en nueve ocasiones trataron de superar la frontera 8.956 subsaharianos frente a los 613 del pasado año.

Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la comisión de Interior del Congreso donde, a petición de Ciudadanos y PSOE, ha informado sobre los últimos incidentes protagonizados en la frontera de Ceuta el 1 y 7 de agosto.

"Nos preocupa la situación pero me llama la atención que estén tan sorprendidos por los hechos. No es la primera vez ni será la última a pesar de los esfuerzos y las reformas acometidas para controlar los pasos fronterizos", ha dicho Zoido antes de subrayar que la presión migratoria "no es puntual".

Tampoco lo son, ha añadido, los intentos de salto masivos protagonizados por grupos cada vez más numerosos y "organizados" de inmigrantes dotados con "cizallas, mazas o ganchos y otros elementos para superar la valla".

De los cerca de 9.000 inmigrantes que quisieron superar la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos, más de un millar lo lograron en los ocho primeros meses de 2017, en su mayoría ciudadanos guineanos y cameruneses, ha detallado el ministro.