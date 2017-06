El rey no menciona en su discurso a las víctimas del franquismo

En un discurso que ha recorrido la historia de España, el rey Felipe VI ha tenido palabras para las víctimas de ETA, pero ha obviado cualquier referencia a las víctimas del franquismo. Este hecho ha sido duramente criticado por Unidos Podemos, que durante la mañana ha realizado un homenaje con claveles rojos a los caídos en la lucha contra la dictadura. Una dictadura que terminó oficialmente hace ahora 40 años, con las primeras elecciones democráticas tras otros tantos años de dictadura franquista. El monarca sí ha calificado al franquismo como dictadura, y ha subrayado que la Corona siempre defenderá el orden constitucional.

"El discurso no ha estado a la altura del momento", ha asegurado el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. Tanto es así, ha apuntado, que "ha habido sectores en que la bancada socialista no ha aplaudido". "En países como Alemania se ha reconocido a las víctimas, en España no", ha subrayado por su parte la número dos del partido, Irene Montero.

El grupo de izquierdas ha criticado también el homenaje al exministro Rodolfo Martín Villa, que ha recibido este miércoles de manos del Rey Felipe VI la condecoración otorgada a los miembros de las Cortes Constituyentes que alumbraron la Constitución de 1978. Unidos Podemos ha pedido que fuera excluido del homenaje, por estar buscado por la Justicia argentina por su pasado en el régimen franquista y su papel de titular del Interior en la represión de Vitoria de 1976.

Como los demás miembros presentes de aquellas Cortes elegidas en las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras tras la dictadura, Martín Villa estaba invitado al acto de homenaje organizado por el Congreso y fue distinguido por el Rey con una insignia conmemorativa.

"LA CARNICERÍA" DE VITORIA DE 1976

A su juicio, quien fuera ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976) y de Interior (1976-1979) "fue responsable político de numerosos casos de represión ejercida sobre sectores de la población que reivindicaban el advenimiento de las libertades democráticas en nuestro país".

Citan en concreto los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, "la carnicería que ocasionó la muerte de cinco obreros y heridas a otros 150 en la Iglesia de San Francisco de Asís". Fue precisamente por ese episodio por lo que la jueza argentina María Servini emitió en 2014 una orden internacional de busca y captura contra Martín Villa, en el marco de un proceso general por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

Y, además, Unidos Podemos y sus confluencias juzgan "inaceptable" conceder una medalla conmemorativa de las elecciones democráticas de 1977 a quien "en su condición de ministro concedió ese mismo año la Medalla al Mérito Policial al torturador Roberto Conesa, conocido popularmente como 'Billy el Niño'".

SÍ HA HABIDO MENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE ETA

El rey ha rendido hoy sentido homenaje "con el mayor afecto y respeto" a las víctimas del terrorismo de ETA "felizmente derrotado" y ha expresado su agradecimiento a todos los que se han dedicado a combatirlo, y a los que lo siguen haciendo "ante las nuevas y diferentes amenazas terroristas".

En su discurso en la sesión solemne de conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones de junio de 1977, Felipe VI ha alabado la labor desarrollada por los diputados de las Cortes Constituyentes a pesar del "terrible dolor" que causaba el terrorismo "que miserablemente actuó contra todo principio de humanidad y de respeto a la convivencia democrática".

"Hoy es un país respetado, apreciado y por qué no decirlo, querido, que ha logrado todo esto en un marco de libertad, solamente quebrantada durante años por aquel terrorismo felizmente derrotado con toda la fuerza de la sociedad española, con el peso de nuestro Estado de Derecho y con la cooperación internacional", ha destacado entre los aplausos del hemiciclo.

También la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido palabras para las víctimas del terrorismo de ETA, que se recrudeció esos años "en su incesante empeño por hacer prevalecer su proyecto totalitario".

"La cerril reacción de algunos frente al cambio quiso torpedear el proceso recurriendo a la violencia, e incluso al asesinato", ha lamentado Pastor, que ha rendido homenaje emocionado a las víctimas de la violencia política.

Afortunadamente -ha destacado- se contaba con la "firme determinación del pueblo español" y los representantes políticos supieron unir esa voluntad democrática en torno a "un proyecto nacional sugestivo e ilusionante".

"Es posible, pues, afirmar sin ambages que, gracias a la participación del pueblo español, nuestra democracia se construyó democráticamente", ha destacado la presidenta del Congreso, que ha terminado su discurso proclamado que "suya es esta fiesta y suya es esta historia de éxito".