La directora del instituto que no abrió el 9N avisa que si la Fiscalía no "espabila", "muchos" colegios abrirán

La directora del IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat que se negó dar las llaves del centro para la consulta del 9 de noviembre de 2014, Dolores Asenjo, ha advertido este miércoles a la Fiscalía de que "si no se espabila", "muchos centros" educativos acabarán abriendo sus puertas el próximo 1 de octubre para que los catalanes puedan votar el referéndum soberanista previsto para ese día.

Así lo ha señalado a las puertas del Congreso, donde ha acudido junto a los miembros de la Plataforma Ahora, integrada entre otros por el filósofo Fernando Savater, la periodista Cayetana Álvarez de Toledo o el exlíder de UPyD Gorka Maneiro, para dar lectura a una comunicado en defensa de la unidad cívica de España frente al "golpe a la democracia" promovido por los independentistas catalanes.

LOS DIRECTORES, ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Asenjo ha señalado que los Mossos d'Esquadra "no están mucho por la labor" de precintar los colegios y que, si no cumplen las órdenes que la Fiscalía ha dado en este sentido, éstos acabarán siendo "ocupados" por partidarios del referéndum. "Creo que es muy posible que en muchos centros se llegue a votar si la Fiscalía no se espabila", ha resumido.

A su juicio, los directores de colegios catalanes vivirán una situación "complicada", tanto si son favorables al referéndum como si no, porque, por un lado, se les está pidiendo que "colaboren" pero, por otro, a partir del 2 de octubre seguirán dependiendo de la Consejería catalana de Educación, a la que resulta "muy difícil" desobedecer o enfrentarse.

En este punto, ha apuntado que a quien de verdad habría que pedir cuentas ante lo que pueda suceder en los próximos días en los colegios catalanes no es a los directores, sino a la consejera de Educación de esa comunidad, Clara Ponsatí, "que está tan tranquila".

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DE LOS PARTIDOS

Antes de hacer estas declaraciones, Asenjo ha dado lectura a un comunicado junto al que fuera líder de UPyD Gorka Maneiro, un texto en el que los firmantes llaman al Gobierno y a todos los partidos a unir sus fuerzas, detener este "atropello democrático" que están llevando a cabo los independentistas en Cataluña, impedir la celebración de un referéndum "ilegal", salvaguardar los derechos ciudadanos, garantizar la unidad de España y defender la democracia.

Para ello, la Plataforma Ahora reclama que se apliquen de manera "estricta y rigurosa" el ordenamiento jurídico y la Constitución con "celeridad" y de manera "indubitada", que impidan "cualquier tipo de impunidad" y que eviten llegar a posteriores "componendas" a los nacionalistas que "perjudiquen la igualdad, el bien común el interés general".