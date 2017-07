El director de Comunicación del Govern, investigado por G.Civil por el 1-O

La Guardia Civil ha comunicado hoy al director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que le investiga por los preparativos del referéndum del 1-O, en el marco de la causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, Clotet ha comparecido hoy como testigo ante la Guardia Civil y, antes de finalizar el interrogatorio, los agentes del instituto armado le han notificado que pasaba a tener la condición de imputado en la investigación policial, al igual que ocurrió ayer con el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin.

El director general de Comunicación del Govern ha llegado a la Comandancia de la Guardia Civil, situada en Travessera de Gràcia de Barcelona, hacia las 08.30 horas y la ha abandonado hacia las 11.30 horas, sin atender a los periodistas.

Al igual que ocurrió ayer durante el interrogatorio de Joaquim Nin, los agentes que hoy interrogaban a Clotet han interrumpido la comparecencia al detectar que sus respuestas le podían incriminar y le han notificado que pasaba a tener la condición de imputado en la investigación policial, por lo que se ha permitido el acceso a una abogada de la Generalitat, que le había acompañado.

La situación de investigado de Clotet se limita por ahora al ámbito policial, por lo que tendrá que ser el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum en una causa por delitos de sedición y malversación, entre otros, quien decida si le mantiene la condición de imputado y, en su caso, si le cita a declarar.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por el momento en la causa abierta sobre los preparativos del referéndum el titular del referido juzgado de instrucción solo mantiene como investigados al exsenador de ERC Santi Vidal, al secretario de Hacienda Lluís Salvadó y a Carles Viver Pi-Sunyer, comisionado por la Transición Nacional de Cataluña.

Vidal, Salvadó y Viver Pi-Sunyer tienen la condición de investigados en la causa, aunque por el momento el juez no les ha citado a declarar, ya que son los tres no aforados contra los que se dirigía la querella de VOX que, junto a la denuncia de un particular, dieron pie a la investigación judicial.

En un comunicado, el TSJC ha precisado hoy que las diligencias de investigación que está llevando a cabo estos días la Guardia Civil son "de policía judicial" y no han sido solicitadas expresamente por el magistrado.

El juez encargó a la Guardia Civil que investigara las iniciativas dirigidas a organizar un referéndum de independencia, en el marco de la investigación que abrió para averiguar la veracidad de las manifestaciones del senador de ERC Santi Vidal, que, entre otras cuestiones, aseguró que el Govern estaba obteniendo ilegalmente los datos fiscales de los catalanes y preparando estructuras de Estado.

La Guardia Civil también ha citado como testigo al excoordinador del comité ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, que ha llegado a la comandancia a las 10.15 horas.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, a Elena se le interroga sobre la gestión económica y el mantenimiento de la web del Pacto Nacional por el Referéndum, una plataforma de partidos, sindicatos y entidades soberanistas que recoge apoyos a favor de la celebración de una consulta de independencia en Cataluña.

La Guardia Civil ha citado hoy a Elena y a Clotet tras tomar declaración ayer al secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, a quien acabó comunicando su situación de imputado policial ante los indicios que supuestamente le incriminan en los preparativos del referéndum unilateral anunciado por el Govern.

Además, este cuerpo policial también tomó declaración ayer, en este caso como testigo, al director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells.

Los altos cargos de la Generalitat fueron citados en la comandancia de la Guardia Civil para ser interrogados en relación con la puesta en marcha de las web que informan sobre el referéndum y la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero que lanzó el Govern.

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, anunció que denunciarán ante el juez de guardia "la grave vulneración de derechos fundamentales" que, a su juicio, se había perpetrado en la declaración ante la Guardia Civil de Joaquim Nin.