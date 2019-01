Los diputados de En Marea avisan a Sánchez que votarán no a los PGE si no aumenta la inversión en Galicia

Los diputados de En Marea en el Congreso de los Diputados han advertido al Gobierno español que votarán no a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si no aumenta la inversión en Galicia, que, según el anteproyecto, se sitúa en 757,1 millones de euros en 2019, lo que supone una caída del 19% respecto a los 936,8 millones de euros presupuestados para 2018.

En una rueda de prensa celebrada en la tarde de este viernes en Santiago, los parlamentarios Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino y Miguel Anxo Fernán Vello han avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "queda mucho para conseguir" los votos favorables de los cinco diputados de En Marea en las Cortes, integrados en el Grupo Confederal de Unidos Podemos.

"Los presupuestos entraron así pero no pueden salir así. Si Pedro Sánchez quiere que los presupuestos salgan adelante tiene que revertir los recortes. Si no, por la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, En Marea tumbará los presupuestos", ha afirmado Yolanda Díaz, para luego recordar que los diputados gallegos formaron parte de "una negociación histórica" que logró "mejoras que nunca hubo en España" en el campo social, como la subida del salario mínimo o los incrementos en pensiones o dependencia.

No obstante, la reducción de la inversión y "los recortes" en el Fondo de Compensación Interterritorial para Galicia hace que En Marea, según sus diputados, esté "lejos" de apoyar los PGE tal y como los han planteado el Ejecutivo central. "Lo que falta ahora es que los presupuestos tienen que ser gallegos, si no, no van a tener los votos de los cinco diputados que defienden este país (Galicia)", ha aseverado la excoordinadora nacional de Esquerda Unida.

Díaz ha lamentado que el Gobierno central, con quien En Marea mantuvo "una vía de negociación que se interrumpió hace diez días", haya presentado esta propuesta para Galicia, ya que habían percibido "mucha sensibilidad" por parte del Ejecutivo hacia determinados puntos de la llamada 'Agenda gallega del cambio'. "Desconocemos qué pasó en el último momento", ha apostillado.

A renglón seguido, ha apuntado que En Marea ha enviado una serie de cartas a los representantes gallegos del resto de formaciones políticas en el Congreso, PP y PSdeG. Yolanda Díaz ha afirmado que la coordinadora de los diputados socialistas en Madrid, Pilar Cancela, ha respondido con otra misiva en el que expresa que "comparten" el objetivo de lograr "el mayor bienestar posible" para Galicia.

VOTOS "FUNDAMENTALES"

Por su parte, el diputado Miguel Anxo Fernán Vello (Anova) ha recordado que En Marea tiene los mismos diputados que el Partido Nacionalista Vasco (PNV), por lo que sus votos resultan "fundamentales" para "condicionar una aprobación o no aprobación de los PGE".

Para el parlamentario, los presupuestos de Pedro Sánchez "son un corta y pega" de los de su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy. "No podemos admitir unas inversiones continuistas", ha añadido, para luego resaltar que confía en que existe "margen" para que el Gobierno "incremente las inversiones" en Galicia.

Antón Gómez-Reino insta a "moverse" al Ejecutivo socialista, al que recuerda que tiene "sobre la mesa desde hace meses la Agenda gallega del cambio". "Dimos el apoyo a Pedro Sánchez (en la moción de censura) sin excusa y ahora le toca cumplir sin excusas", ha subrayado el también líder de Podemos Galicia.