Los dos diputados de Demòcrates del grupo de ERC votarán en contra de que Iceta sea senador

Lo han anunciado este martes en una rueda de prensa de Primàries Catalunya desde Molins de Rei (Barcelona), donde han dicho que toman esta decisión "por dignidad" y entendiendo que no se dan los requisitos para aplicar la cortesía parlamentaria habitual en estos casos.

"La cortesía parlamentaria es un valor, ciertamente, pero la dignidad de los presos políticos y exiliados, la dignidad de los ciudadanos que defendieron las urnas el 1-O, es un valor muy superior", ha argumentado el diputado.

Demòcrates se presentó a las últimas elecciones catalanas en las listas de ERC, por lo que Castellà y Laïlla forman parte del grupo de los republicanos en el Parlament.

ERC, por su parte, ya anunció la semana pasada que no apoyará a Iceta, pero no aclaró si lo hará con una abstención o con un voto en contra: si finalmente es una abstención, la decisión de Demòcrates supondrá que se rompa la cohesión del grupo.

SIN LOS APOYOS NECESARIOS

Por ahora Iceta tiene garantizados 25 votos a favor --17 del PSC más 8 de los comuns-- y 6 en contra --4 de la CUP más los 2 de Demòcrates--, mientras que no están definidas las posiciones de PP, Cs, ERC y JxCat, que decantarán la balanza.

ERC ha dicho que no le apoyará pero no ha aclarado si es una abstención o un 'sí'; y Cs, que no votará en contra, pero no ha precisado si esto es una abstención o un 'sí'.

Para ser senador, el líder del PSC necesita mayoría simple, es decir, más 'síes' que 'noes', y este mismo martes él ha anunciado que, si el Parlament no le designa, contempla presentar un recurso de inconstitucionalidad al entender que se vulneran derechos de su grupo.