Una diputada de Podemos compara al alcalde de Alicante con un maltratador por su actitud con sus socios de Gobierno

La diputada autonómica de Podemos Llum Quiñonero ha comparado la actitud del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, con un maltratador al referirse a la manera de tratar con sus socios de gobierno, Guanyar Alacant y Compromís.

En un comentario publicado este martes en su página personal de Facebook, fechado a las 9.51 horas, Quiñonero analiza la situación de las últimas semanas en el tripartito y asegura que "los conflictos están normalizados. Los malos modos también".

Se refería así a la disputa surgida entre los tres socios a raíz de la eliminación de un concejal de Guanyar de la Junta de Gobierno y por la pérdida de un asesor, también en Guanyar, al perder un concejal --Nerea Belmonte, ahora es no adscrita--, y por la intención de Echávarri de ascender a directores generales a dos asesores suyos en Comercio y Fiestas. Un conflicto del que el líder de Guanyar y vicealcalde, Miguel Angel Pavón, explicó ayer mismo que se habían "normalizado las discrepancias".

En su comentario, Quiñonero agrega: "Dar por bueno el maltrato, la deslealtad y el reiterado incumplimiento es avalar una situación a todas luces insostenible. Echávarri me recuerda a un maltratador que tras la bronca asegura que nunca más volverá a hacerlo. Hunde en la tragedia a quienes le acompañan".

A su modo de ver, el tripartito "no es un equipo de Gobierno" y considera que Gabriel Echávarri "no está capacitado para hacer la tarea que le encomendaron. No sabe, no puede, no quiere. Sus intereses son otros. Con mi apoyo no cuenta".

PSPV PIDE RECTIFICACIÓN

Por su parte, desde el PSPV se ha pedido a Llum Quiñonero una rectificación y "disculpas inmediatas". En un comunicado, la secretaria de Igualdad, Rosa Peris, ha argumentado: "dentro de la crítica política podemos aceptar cualquier cosa, pero lo que no vamos a permitir es que se juegue y se banalice un tema tan grave como la violencia de género que cada año cuesta la vida a decenas de mujeres en España".

Peris ha recordado además, que Quiñonero es presidenta de la Comisión de Igualdad en las Corts y ha enfatizado que no se puede tolerar esa comparación "de nadie, pero menos todavía por parte de la que es la presidenta de la Comisión de Igualdad".

"Tenemos que dejar de hablar de los maltratadores y de la violencia de género de una forma tan frívola porque nos encontramos ante un grave problema social que urge solucionar", ha agregado y ha zanjado: "esperamos una disculpa pública por parte de la diputada Llum Quiñonero, porque si no aceptamos comentarios machistas y banales ni en los campos de fútbol, ni en los tribunales, tampoco vamos a permitir que vengan de parte de políticos".

QUIÑONERO: "ES UNA PERSONA QUE DIARIAMENTE OFENDE A LA GENTE"

En declaraciones a Europa Press, Llum Quiñonero ha puntualizado que se trata de un comentario de su Facebook sobre el comportamiento del alcalde, "que cada día ofende y agravia a la ciudadanía que hablan con él y le critican por alguna cuestión, pero también a sus socios".

"Al día siguiente, pide perdón. Tiene una confusión entre lo que significa ser una autoridad y su comportamiento autoritario. Creo que de ninguna manera he hablado de cualquier otro tipo de maltrato", ha afirmado, para agregar: "Es un maltrato personal que hace a la gente, a la ciudadanía y a sus socios".

Asimismo, preguntada por las críticas sobre la comparación con un maltratador, Quiñonero ha afirmado: "Con un maltratador en cualquier tipo de maltrato. Es una persona que diariamente ofende a la gente con la que trabaja. En ese sentido, no digo que tenga un comportamiento hostil con su compañera. De ninguna manera".

"El problema es que no me parece una persona capacitada para ser el alcalde de Alicante. No creo que tirando del hilo él se convierta en la víctima. Tiene que estar al frente del Gobierno y de la ciudad, y no lo está haciendo", ha zanjado.