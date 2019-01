El delegado de Gobierno en Madrid pide a los taxistas que "ordenen" sus reivindicaciones "de acuerdo con la ley"

Así lo ha señalado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, donde ha indicado que es "necesario" que así lo hagan porque hay que buscar un "equilibrio" con los derechos de los ciudadanos. En este punto, ha explicado que ayer les desalojaron del paseo de la Castellana porque era "incompatible con el derecho a huelga".

"Hoy les pido que sus demandas las canalicen como hacen otros colectivos", ha apuntado Rodríguez Uribes, quien ha destacado que solo el año pasado Madrid acogió a casi 3.000 colectivos para manifestarse. "Ellos lo pueden hacer igual solicitando a la Delegación esas manifestaciones, que se organizan y se ordenan", ha insistido.

De hecho, ha apuntado que la Policía estará en estos puntos para garantizar que se celebren las concentraciones. "Estamos en un Estado de Derecho y tienen la obligación de reclamar sus derechos pero respetando las leyes", ha subrayado.

Sobre el desalojo de ayer, ha explicado que había más de mil taxis instalados y que hicieron "un trabajo muy medido, muy pensado y en muy pocas horas, sin violencia". Por ello, ha remarcado que no hay "pasividad" por su parte y que están actuando con "mucha ponderación". "El Estado tiene que ser fuerte y actuar con templanza", ha apostillado.

Rodríguez Uribes no sólo se ha quedado en el desalojo de ayer, que era la primera vez que sucedía, sino en cómo están transcurriendo todos estos días, donde ha habido entre seis y siete detenidos, un centenar de denuncias, sobre todo, de VTC pero también de taxistas, y donde se ha vuelto al orden cuando se han cortado carreteras como la M-40. Además, la Feria de Turismo Internacional, Fitur, se ha podido celebrar y ha sido un "éxito", ha considerado.

Sobre el tema de fondo, ha señalado que no le corresponde pero que hay que partir de la realidad de que hay un real decreto aprobado en el Congreso de los Diputados, que establece que son las comunidades autónomas las que tienen que legislar. No obstante, no cree que haya que legislar en las diecisiete porque se trata de un problema de transporte urbano en grandes ciudades, es decir, en Madrid y Barcelona.