El secretario de Defensa de EE.UU. dice que aún no tiene pruebas de un ataque químico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó hoy que, aunque cree que se produjo un ataque con armas químicas en la localidad siria de Duma el pasado sábado, aún se trabaja para recopilar las pruebas, que sólo podría proporcionar un equipo de inspectores.

"Creo que se produjo un ataque químico, pero aún estamos buscando las pruebas", dijo Mattis en una comparecencia ante el comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, en el que expresó su esperanza de que el presidente sirio, Bashar al Assad, autorice una investigación por parte de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ).

De acuerdo con Mattis, la OPAQ está aún intentando conseguir la autorización del gobierno sirio y según dijo, en caso de conseguirla, los inspectores podrían iniciar la investigación en el plazo de una semana.

Cuestionado sobre si Estados Unidos está considerando actuar de manera unilateral contra las fuerzas del presidente Al Asad, Mattis aseguró que la intención del Pentágono es actuar "junto con sus aliados", pero rechazó dar detalles sobre la posible implicación de países como el Reino Unido o Francia debido al carácter "confidencial" de las conversaciones de la Casa Blanca.

El responsable de la cartera de Defensa insistió en que el "único objetivo", tanto de la actual Administración como de la del presidente Barack Obama (2009-2017), en Siria es derrotar al Estado Islámico (EI) y que las Fuerzas Armadas estadounidenses no tienen intención de "involucrarse en una guerra civil".

Sin embargo, Mattis defendió el ataque ejecutado en abril del año pasado contra el gobierno sirio en respuesta al uso de gas sarín en el pueblo rebelde de Jan Sheijún, porque "hay cosas que son sencillamente inexcusables".

Respecto a la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo una acción similar en los próximos días tras el ataque químico sobre Duma, Mattis advirtió: "No deberíamos asumir que porque en esta ocasión no se hayan empleado armas químicas contra nosotros no suceda la próxima vez".