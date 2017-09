Trump no quiere una "guerra nuclear" con Corea del Norte, dice su jefe del Tesoro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no desea una "guerra nuclear" con Corea del Norte pese a la escalada de la tensión entre el mandatario y el líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó hoy su secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

"El presidente no quiere estar en una guerra nuclear y haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que eso no ocurre", dijo Mnuchin en una entrevista con el programa "This Week", de la cadena televisiva ABC.

En su discurso en la Asamblea General de la ONU el pasado martes, Trump advirtió de que, si EEUU es forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no le quedará "más remedio que destruir totalmente Corea del Norte".

Trump ridiculizó a Kim llamándole "hombre cohete" y le avisó de que, con su programa de ensayos balísticos y nucleares, "está en una misión suicida para sí mismo y para su régimen".

El líder norcoreano, por su parte, calificó al gobernante estadounidense de "viejo chocho" y advirtió de que baraja una "respuesta al más alto nivel".

El ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, precisó que su país podría lanzar a modo de prueba una bomba nuclear de hidrógeno al océano Pacífico como parte de la "respuesta al más alto nivel" con la que Kim Jong-un había amenazado a EEUU.

Mnuchin indicó hoy que Trump está preparado para responder a ese posible escenario, que calificó de "increíble'.

"El presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. El presidente tienen muchas alternativas que se le han presentado y él tomará las decisiones en su momento", dijo el jefe del Tesoro.

Trump firmó esta semana una orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones económicas el régimen de Pyongyang.

Las nuevas sanciones incluyen la prohibición de visitar EEUU por 180 días a barcos y aviones que hayan estado previamente en Corea del Norte.

Este veto también se aplicará a barcos que hayan comerciado con otros buques que hayan visitado Corea del Norte en los 180 días previos.

Mnuchin señaló que ese castigo constituye "las sanciones más duras que jamás se han impuesto" contra el régimen norcoreano.

Las continuas pruebas de armas de Pyongyang, que le han deparado ya dos nuevos paquetes de sanciones de la ONU solo en 2017, y el tono beligerante de Trump han elevado enormemente la tensión en la península coreana en el último año

Este sábado, bombarderos y cazas de Estados Unidos volaron cerca de las costas de Corea del Norte para enviar un "mensaje claro" de que Washington dispone de "opciones militares" ante cualquier amenaza, informó el Pentágono.