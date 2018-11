Robles llama a recuperar la "credibilidad" del Supremo tras la "nefasta" gestión del caso de las hipotecas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este jueves su "preocupación" por la "insólita" situación que se ha dado en el Tribunal Supremo con la decisión sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas, que cree que ha dejado dañada la "credibilidad" del alto tribunal por la "nefasta" gestión que se ha hecho del asunto.

"Lo que ha pasado en el Tribunal Supremo es insólito y como persona del mundo del derecho estoy profundamente afectada porque la imagen del Tribunal Supremo ha quedado muy perjudicada", ha lamentado Robles en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en el Teatro Real.

La ministra de Defensa, que fue durante doce años miembro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha llamado así a recuperar la "credibilidad" del alto tribunal y ha querido "romper una lanza" a favor de sus magistrados y su "prestigio, preparación e independencia".

Y aunque no ha querido hablar de dimisiones porque eso es "una decisión personal", ha señalado la responsabilidad en el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo. "El problema no han sido los magistrados, han sido quienes gestionando esto no han sabido hacerlo, en este caso el presidente de la Sala y también el presidente del Tribunal Supremo", ha incidido.

Robles cree que los "vaivenes" que ha dado el tribunal en el asunto del impuesto hipotecario ha afectado a la seguridad jurídica, con una gestión "nefasta" del asunto que además "incide muy negativamente en la imagen de confianza que tiene que dar el Tribunal Supremo".

"ORGULLOSA" DE LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

Por ello, ha insistido en que es "absolutamente imprescindible" que se devuelva la "imagen de credibilidad" al Supremo y se ha mostrado "orgullosa" de la decisión del Gobierno de aprobar un decreto ley para que los bancos sean los responsables del pago sobre actos jurídicos documentados en lugar de los ciudadanos que adquieren la hipoteca.

Además, ha recordado que incluso el presidente del Tribunal Supremo ha tenido que pedir perdón, algo que ve necesario porque la imagen del tribunal "sale muy mal parada" y cree que eso es "algo injusto" porque "no se lo merecen" los magistrados. "Sale malparada y es imprescindible reparar su imagen porque nos jugamos mucho en la credibilidad de las instituciones", ha subrayado.