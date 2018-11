Robles visita el centro farmacológico militar, productor y almacén de medicamentos para enfrentar crisis y catástrofes

El centro esta ubicado en la base de San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid), y es el único laboratorio productor de medicamentos adscrito a la Administración General del Estado, lo que le permite el desarrollo de productos sin interés comercial, como ha destacado la ministra.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la producción de los antivirales contra la fiebre Crimea-Congo o el ébola. El foco está puesto en la producción de antibióticos de utilidad en incidentes biológicos o de terrorismo, ha explicado el general Juan José Sánchez-Ramos.

El objetivo es estar preparados para disponer de aquellos medicamentos que, "por causas excepcionales", puedan ser necesarios por causas relacionadas con la salud pública; la elaboración de antídotos NBQ-R y el abastecimiento de demanda en caso de conflictos y catástrofes.

También es el órgano encargado de la producción, abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios de las Fuerzas Armadas y la custodia de las 'Reservas de Guerra' de medicamentos. La producción se centra en cuatro o cinco medicamentos "de amplio espectro", ha explicado el general Sánchez-Ramos.

Pero además de producir los medicamentos que precisan las Fuerzas Armadas, el centro es también fabricante de determinados medicamentos para otras instituciones públicas, como el antiviral contra la pandemia Gripe A o antídotos frente a accidentes nucleares. También se encarga de la recepción, preparación y envío de los materiales establecidos para la Operación Paso del Estrecho.

"Se trata de una serie de amenazas que la gente, como no las vive permanentemente, no sabe que están ahí", ha explicado Robles, que ha destacado el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas españolas en esta labor de investigación para "amenazas no convencionales".