Militares exigen acabar con la discriminación del cese a los 45 años y piden la dimisión de Zaida Cantero

En un comunicado, la citada asociación militar ha denunciado que España incumple la legislación europea en materia de regulación del personal militar de las Fuerzas Armadas y ha criticado que la regulación española relativa a los soldados temporales es discriminatoria y arbitraria.

Hace referencia así a la Ley de Tropa de 2006 y de Carrera Militar de 2007 que, según defiende, son ilegales por contemplar una triple discriminación: por razón de edad, con sus iguales en materia salarial y por la vinculación temporal.

Se refiere en concreto a los militares de tropa y marinería temporales que, aunque desempeñan las mismas funciones que los soldados permanentes, no aparecen recogidos en la relación de personal que contiene el Estatuto Básico del Empleado Público y cuya relación jurídica con el Estado se encuentra en un "limbo jurídico".

Además, la asociación ha defendido que la legislación española va en contra del marco jurídico europeo e iría claramente en contra del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE, que establece los principios generales y las condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada.

Incumple igualmente, según ha argumentado, varias directivas europeas que señalan que "no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas".

Según defiende la asociación, el cese de los militares de tropa y marinería temporales debería producirse del mismo modo que el de los permanentes, "sin distinción", y no como actualmente que se lleva a cabo al cumplir los 45 años. A esto se suma, además, una discriminación salarial, ya que ambos realizan iguales trabajos y deberían percibir igual salario.

DIMISIÓN DE ZAIDA CANTERO

Igualmente, ha reclamado la dimisión inmediata de la diputada socialista y exmilitar Zaida Cantero por faltar a sus compromisos con esta problemática y por las acusaciones vertidas contra esta asociación.

En concreto, según ha señalado, Cantero habló de enmiendas que el PSOE presentaría a la Subcomisión de Defensa que contemplaban subir a un 80 por ciento las plazas de permanentes y defendió que los expertos integrados en esta subcomisión se oponían a una tropa permanente en su totalidad.

"Casualmente tras insistir esta asociación al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas pidiendo el estudio al que se acogen para poner en 45 la edad límite de los soldados no permanentes, hace escasos días nos contestan que no existe ningún informe o estudio médico, científico o estadístico que establezca que a los 45 años la tropa y marinería ya no este capacitada para desempeñar sus funciones", ha justificado.

Igualmente, la Asociación militar '45 sin despidos' ha censurado unas palabras ofensivas de la diputada con esta asociación por relacionarla con la ultraderecha y los fascistas.