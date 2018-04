El "Elcano", buque embajada flotante de España, cumple 90 años renovado

El buque escuela de España, el "Juan Sebastián de Elcano", que lleva 90 años surcando los mares y ha recorrido el mundo diez veces, se mantiene renovado como una "embajada flotante" en su regreso a Montevideo en el marco de Velas Latinoamérica 2018.

El velero, construido en los astilleros "Echevarrieta y Larrinaga" de Cádiz en 1927, luce -casi un siglo después- su madera todavía resplandeciente y sus velas blancas al viento.

Al llegar a Montevideo desde Punta del Este (sureste) el pasado 12 de abril, el barco pareció adueñarse de las aguas del Río de la Plata que bañan el puerto de la capital.

Llamaba todavía más la atención el color naranja fluorescente de la vestimenta de sus tripulantes: lo primero que se avista a lo lejos.

A bordo del "Elcano" hay unas 236 personas, de las cuales 61 son guardiamarinas -alumnos que serán los futuros oficiales de la Armada- y los demás son oficiales, suboficiales y militares de la escala de Marinería y Tropa, además de un profesor y dos maestros civiles.

El buque, que cuenta con cuatro mástiles, 113,1 metros de eslora, 13 de manga y siete de calado, toma su nombre del marino español que fue el primero en completar una vuelta al mundo entre 1519 y 1522.

Según comentó a Efe el jefe de aprovisionamiento del barco, José Guirado Mouriño, es en la instrucción de los alumnos donde recae "la primera misión fundamental" del buque.

"Aquí los alumnos vienen a aprender no solo a navegar a la antigua usanza, como hacían nuestros antepasados, sino a vivir la mar, a convivir en la mar y a tener un aprendizaje no solo marinero sino una formación integral" que no es "solo marinera" sino también humana, militar y técnica, expresó Guirado Mouriño.

En ese sentido, el guardiamarina Jarillo, quien se identificó apenas con su apellido, destacó a Efe que en los dos meses que lleva junto a sus compañeros navegando desde su ciudad natal de Cádiz (España) hasta Montevideo, en una ruta que cruzó el Atlántico hasta Río de Janeiro antes de llegar a puertos uruguayos, el día a día no fue fácil.

"La jornada es larga, se hace larga y es dura pero aprendes mucho durante el día. Ya desde la mañana empezamos con clases y no paramos hasta comer y luego te toca la guardia, estudiar y aprender mucho", expresó.

La experiencia adquirida en los días de navegación se complementa con otra que si bien es distinta es igual de enriquecedora para los jóvenes estudiantes españoles, la de bajar a tierra en diversas ciudades.

Pero el integrante más experimentado es, sin duda, el antiguo barco, que ha recorrido los cinco continentes y "todos" los mares y océanos del mundo, así como una "infinidad" de países y puertos, lo que hace que sea considerado como una "embajada flotante" que conserva su historia casi intacta.

Sin embargo, su principal particularidad es que si bien va equipado con tecnología moderna es aún un emblema histórico que navega "como antiguamente, a base de las estrellas y con la ayuda del viento, nada más".

El capitán de navío Ignacio Paz García, al mando del velero que visita a Montevideo por la 15ª vez -la primera desde el 2015- en el marco de Velas Latinoamérica 2018, aprovechó la oportunidad para impartir en el centro de formación de la Cooperación Española la conferencia "Embajador y Navegante" en la que expuso la historia del barco y del marino que le da el nombre.

El embajador de España en Uruguay, Javier Sangro de Liniers, quien participó del evento el pasado jueves, sostuvo a Efe que la visita del buque escuela es "una maravilla para las relaciones entre España y Uruguay" y aunque aseguró que el "mejor embajador que tiene España, con diferencia absoluta, es Su Majestad el Rey", reconoció que el segundo es Elcano.

"El buque escuela Juan Sebastián de Elcano podríamos considerar que es el segundo (mejor embajador), porque es un espectáculo y porque forma una parte entrañable y, al mismo tiempo, vistosa y espectacular de lo que llamamos la Marca España", explicó Sangro de Liniers, que agasajará hoy a la tripulación con una recepción en la residencia de la embajada.

El histórico buque español, que deja el puerto de Montevideo el próximo domingo rumbo a Buenos Aires, habrá visitado Funchal (Portugal), Las Palmas (España), Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Ushuaia (Argentina), Punta Arenas (Chile), Valparaíso (Chile), Callao (Perú) y Charleston (EE.UU.) en el marco de su XC crucero de instrucción, antes de regresar a Cádiz el 11 de agosto.