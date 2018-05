El Ejército de Tierra no da ninguna credibilidad a la carta con amenazas recibida por el vicepresidente de ATME

Compañeros del cabo primero denunciaron la pasada semana a Europa Press que el militar había sido víctima durante los últimos años de una situación de acoso laboral por parte de sus antiguos superiores del Regimiento 'América 66' del Ejército de Tierra, a la que ahora se ha añadido una carta con amenazas para que cese su actividad sindical.

El militar recibió la misiva después de tres años en un nuevo destino. "Con esta carta estás y estáis advertidos tanto tú como tu deplorable e inútil asociación, sobre los futuros actos reivindicativos/sindicalistas que intentéis en nuestra unidad y en el ejército", reza la misiva que ha denunciado ante la Policía Nacional.

Sin embargo, un portavoz del Ejército de Tierra ha apuntado a Europa Press que no dan "ninguna credibilidad" a la veracidad de esa carta, que fue enviada en un sobre con un membrete que no se usa desde hace más de dos años y la misiva está escrita sobre un papel no oficial del Regimiento.

También desmiente el Ejército de Tierra las acusaciones de acoso y apunta que han sido rechazadas todas las alegaciones y denuncias presentadas por el cabo primero ante las autoridades judiciales.

Una de las acusaciones era la de haber perdido el Complemento de Dedicación Especial, que el Ejército de Tierra explica que se concede sólo en casos de trabajos que requieran una permanente localización, actividades adicionales a desarrollar, un excepcional rendimiento o una actividad extraordinaria en el desempeño del destino.