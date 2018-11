Director de Seguridad Nacional ve con Trump un retorno a 1916 y augura que tendrá que volver a apoyarse en los aliados

El general Ballesteros ha recordado que Trump no es el primer presidente estadounidense en recurrir al eslógan 'American First', que ya fue usado por Woodrow Wilson para ser reelegido como promesa de que el país no se implicaría en la I Guerra Mundial.

"Luego no fue así", ha rememorado como ejemplo de que "la realidad se acaba imponiendo" y, a su juicio, "ir detrás de los acontecimientos no es bueno". "A Trump le puede ocurrir lo mismo. Poner todo el énfasis en lo comercial dejando un poco de lado a los aliados puede acabar haciendo que tenga que volver en peores circunstancias", ha aventurado.

El responsable de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncloa ha sostenido esta postura tras el foro en el que este domingo los líderes de Alemania y Francia, Angela Merkel y Emmanuel Macron, criticaron a quienes impulsan sus intereses propios ignorando los lazos que han sustentado la paz desde la Segunda Guerra Mundial.

El general Ballesteros ha apuntado en este sentido que España está jugando un papel "importantísimo" en Europa, alineada con Francia y Alemania, después de que su relevancia en la Unión Europea haya subido como consecuencia de la salida de Reino Unido por el 'Brexit' y "las políticas poco europeístas de Italia".

"España tiene una oportunidad de oro de jugar un papel relevante dentro de la Unión Europea", ha sentenciado apoyando la apuesta de Macron y Merkel por el "multilateralismo" frente a la "renacionalización" de Trump y la política de Vladímir Putin al frente de Rusia.