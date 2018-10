Defensa quiere impulsar esta legislatura una ley de financiación "suficiente y estable" para las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa quiere impulsar esta legislatura una ley que le garantice una financiación "suficiente, previsible, estable y acorde con las necesidades de las Fuerzas Armadas", según ha expuesto este martes en el Congreso el secretario de Estado, Ángel Olivares, ofreciendo para ello "diálogo y consenso" a todos los partidos políticos con objeto de situar "ajeno a políticas partidistas" al Ministerio dirigido por Margarita Robles.

Olivares ha explicado en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja su proyecto al frente de la Secretaría de Estado de Defensa y ha hecho hincapié en la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de una financiación estable que proporcione "continuidad y seguridad" a los compromisos del Departamento.

Todo ello después de una reducción "drástica" del presupuesto en defensa desde el año 2008, recortando hasta un 40 por ciento sus recursos y que llegó a poner a las Fuerzas Armadas "al límite de su operatividad". "El dinero disponible disminuía, pero las misiones y compromisos no", ha recordado explicando la necesidad de "hacer más con menos".

Esto llevó además a una falta de inversión en sistemas de armas o tecnología para sustituir materiales obsoletos o incorporar los últimos avances tecnológicos. "Soy consciente de que debemos incrementar la eficiencia de los recursos que tenemos a disposición, pero la situación económica debe permitir poco a poco ir haciendo frente a las necesidades", ha remarcado.

Por ello, ha apuntado la necesidad de recuperar las capacidades que contribuyan a la modernización y mejora del sostenimiento de las Fuerzas Armadas y ha repasado las inversiones aprobadas por el Ministerio durante los últimos cuatro meses, como el incremento del techo de gasto para el submarino S-80, la renovación de los helicópteros Chinook o los helicópteros NH90.

Además, ha defendido los 1.400 millones de euros destinados a la renovación de los satélites militares. Según ha sostenido, sin esta tecnología las Fuerzas Armadas españolas hubieran quedado "ciegas" sin sistemas de comunicación seguros; por lo que ha sugerido que la inversión "podría haberse aprobado antes" para no comprometer su seguridad.

También ha apuntado futuras necesidades "urgentes" como el carro de combate 8x8 o las fragatas F110. En cuanto a los cazas, ha recordado que actualmente hay dos proyectos en marcha por diferentes países de la Unión Europea, algo que a su juicio no tiene cabida. Por ello, ha confiado en que se integren para la producción de un único avión de combate europeo y ha apuntado que entonces España participará en el proyecto.

"Cada euro que se invierte en seguridad ahorra muchos más en caso de que no existiera", ha sostenido Olivares para justificar el presupuesto en defensa, que ha pedido no caer en el "espejismo" de pensar que no va a haber conflictos porque no haya ahora mismo ninguno cercano. "El mundo demuestra día a día que no es así", ha emplazado.

Y ha pedido no confundir el debate sobre estas inversiones con otros usos de los recursos públicos. Según ha reconocido, "tal vez no se ha explicado lo suficiente" a la sociedad que "cada carro de combate, buque o radar que se fabrica en España incrementa las capacidades tecnológicas y crea puestos de trabajo".

En cualquier caso, ha explicado que las inversiones aprobadas pueden hacerse con el actual presupuesto del Ministerio y podrían tener continuidad "hasta en el peor de los casos", ante la posibilidad de que el Parlamento no aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

En este marco ha subrayado el apoyo del Ministerio a la industria española de defensa como "fuente generadora de empleo, riqueza y conocimiento de alto valor añadido". "Una industria puntera y competitiva a nivel internacional cuya facturación creció un 4,5 por ciento en el pasado ejercicio", ha remarcado.

PLAN DE CHOQUE EN INFRAESTRUCTURAS

En su comparecencia, el secretario de Estado ha explicado que otra de sus prioridades es la de mejorar la vida de los militares con planes de inversión en cuarteles y otras dependencias. En concreto, este ejercicio se ha puesto en marcha un "plan de choque" de 30 millones de euros y trabaja en un programa para los años 2019-2024 con una inversión de 747 millones en infraestructuras y otros 481 millones en sostenibilidad.

"Veremos si tenemos recursos para poder desarrollar este plan adecuadamente", ha reconocido apuntando que la calidad de vida de la que "disfrutan" los militares españoles es "manifiestamente mejorable", con planes para remodelar infraestructuras, actuartelamientos, viviendas, instalaciones deportivas e instalar redes wifi.

Además, ha informado de un proyecto de 7,5 millones de euros euros para que los militares destinados en operaciones en el exterior puedan utilizar sus teléfonos móviles sin cambiar de operadora y con la misma tarifa que en España para poder contactar con sus familias de manera segura; un plan que se prevé poner en marcha a principios de 2019.

PP: MINISTERIO DESAUTORIZADO

El portavoz del PP, Ricardo Tarno, ha aceptado la voluntad de consenso del secretario de Estado pero ha dicho que el Gobierno del PSOE es "difícil de creer" porque presenta unas cuentas "que no son realistas". Además, ha lamentado que el Ministerio se haya visto envuelto en "una polémica absurda" sobre la venta de bombas a Arabia Saudí y la ministra Robles haya quedado "desautorizada" por el presidente Pedro Sánchez.

En esta crítica ha coincidido el portavoz de Ciudadanos, Javier Cano, quien ha lamentado que "Sánchez vaya por un lado y la ministra por otro"; mientras que el de Unidos Podemos, Juan Antonio Delgado, ha puesto el foco en las retribuciones de los soldados y marineros. "Podemos tener un Ejército moderno, pero vamos a mantener unas retribuciones de 900 euros?", ha preguntado.