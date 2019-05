Defensa premia la carta de una escolar a una militar enfermera que salva la vida de una niña en Irak

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha presidido este jueves en la sede del Ministerio la entrega de premios de la VI edición del concurso 'Carta a un militar español', que trata de difundir la labor de las Fuerzas Armadas en el ámbito escolar. Esta edición la particularidad era que la carta debía ir dirigida a una militar con motivo de la celebración del 30 aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.

La ganadora ha sido la joven Nerea Moreno del colegio 'Milagrosa-Las Nieves' de Ávila con una carta supuestamente escrita por una joven llamada Samer que, con cinco años, fue rescatada por una militar española después de que toda su familia falleciese en un bombardeo.

Samer acabó en España adoptada por la militar que la salvó la vida y ahora está estudiando el primer curso de enfermería en la universidad, lo mismo a lo que le gustaría dedicarse a la joven Nerea, en primero de Bachillerato.

"Viajé a España donde Beatriz, la que es mi madre aunque no sea biológica, me dio hogar, me cuidó y me dio una educación. Y por eso quería escribir esta carta, dejar constancia de cómo aquella mujer, valiente y decidida, me salvó la vida", relata la misiva.

También han recibido premios como finalistas Nerea López Bosque, estudiante de Segundo de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria) y Lucía Alonso Rodríguez, alumna de Primero de bachillerato del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora.

El subsecretario de Defensa ha destacado el récord de participación que ha registrado esta edición de los premios y ha subrayado la importancia de acercar las Fuerzas Armadas a la educación para que los jóvenes conozcan su labor por la paz y la seguridad tanto en España como en el extranjero.