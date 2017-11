Defensa creará una comisión para el traslado de la base naval de Las Palmas aunque no cuenta con ubicación alternativa

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido este miércoles a crear antes de que finalice el año una comisión de estudio para el traslado de la base naval de la Armada en Las Palmas de Gran Canaria, aunque ha avisado de que aún no se cuenta con una ubicación alternativa.

Cospedal ha asumido este compromiso en el Pleno del Congreso ante las reclamaciones del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que ha acusado al Gobierno de dilatar este traslado desde hace más de 70 años. "Yo no quería crear más frustraciones porque no existe una ubicación alternativa, pero si usted lo cree así me comprometo a crear ese grupo de trabajo", ha asumido la ministra.

El traslado de la base naval que la Armada tiene ubicada en Las Palmas de Gran Canaria está sobre la mesa política desde hace años y tanto las Cortes Generales como el Ayuntamiento de la ciudad han aprobado diversas iniciativas por unanimidad apostando por una ubicación alternativa.

Quevedo ha explicado que su origen data del año 1940 tras una expropiación "a todas luces irregular" que derivó en la ubicación de la base naval en el centro de la ciudad, un espacio que hoy en día es "singular y estratégico" para el desarrollo de Las Palmas.

A su juicio, los sucesivos gobiernos han adoptado tácticas "dilatorias" que han prolongado la situación pese a que existe un "consenso enorme" entre la sociedad sobre la necesidad de "recuperar" espacios militares "cuya ubicación obedece a otros tiempos".

Cospedal ha reconocido que se trata de un asunto abierto desde hace muchos años pero ha avisado de que no tiene "fácil solución", ya que no existe por el momento una ubicación alternativa a la que pueda trasladarse la base de la Armada que reúna las condiciones adecuadas. Esto es lo que sucedió con las últimas tres ubicaciones que se barajaron: Montaña Roja en Tenerife y La Isleta y Gando en Gran Canaria.

Además, ha avisado de que la existencia de una base naval en la zona es "indispensable" para la seguridad nacional, por lo que su existencia allí no tiene discusión. "La ubicación de una base naval en Gran Canaria es absolutamente imprescindible para las necesidades de la defensa nacional. Es una cuestión innegociable", ha enfatizado.

Por ello, ha explicado que no quería abrir una comisión de traslado hasta contar con una alternativa viable, pero se ha comprometido a hacerlo dadas las reclamaciones del diputado de Nueva Canarias.

QUIÉN PAGA EL TRASLADO

También ha puesto el foco en el coste del traslado y quién debería hacerse cargo, que en una estimación realizada hace diez años se cifró en más de 400 millones de euros.

La ministra también ha rebatido que se reclame su recuperación para uso ciudadano, ya que ha recordado que la propiedad antes de su expropiación era del puerto de la ciudad. "No sé por qué es más ciudadano el uso portuario que el uso militar", ha preguntado recordando que las Fuerzas Armadas se dedican a garantizar la seguridad de la población.