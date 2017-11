Cospedal anuncia el envío de una treintena de militares adicionales a Afganistán

"Estarán en alrededor de unos 30 más", ha explicado en rueda de prensa la ministra al término de la reunión con sus homólogos de la OTAN, al ser preguntada por el número de efectivos militares adicional que enviará España a Afganistán.

Cospedal ha explicado que se trata de un "ofrecimiento" que todavía hay que "encajar" y no ha dado por cerrada la cifra, que "puede ir variando".

Eso sí, ha dejado claro que el refuerzo se mantendrá "dentro de la autorización" vigente del Congreso de los Diputados. "No nos vamos a salir", ha explicado.

España tiene una veintena de efectivos en Afganistán en la actualidad, según datos del Ministerio de Defensa, aunque la OTAN cifra en ocho los efectivos españoles en la misión de entrenamiento de la Alianza Atlántica, según sus últimos datos disponibles de mayo.

Cospedal ha precisado que los militares adicionales españoles se centrarán en la formación de las fuerzas de "operaciones especiales" afganas y "algunas otras funciones de Policía".

Estados Unidos enviará 2.800 militares más y el resto de países y socios contribuirán 700 efectivos frente a los "mil" solicitados por Washington.

"El tamaño de nuestra misión 'Resolute Support' aumentará de unos 13.000 a alrededor de 16.000 soldados", ha explicado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al término de la reunión ministerial de Defensa de los aliados.

"No hemos logrado cubrir todas las posiciones o puestos solicitados", ha admitido el secretario general aliado, que ha insistido en que el proceso de generación de fuerzas no se ha "finalizado" y seguirán "trabajando" para cubrir "algunas deficiencias" que se mantienen. "No es posible dar cifras finales de cuánto van a contribuir los países diferentes", ha insistido, al tiempo en que ha confiado en que al final se logre la meta de que Estados Unidos aporte la mitad del refuerzo y el resto de países, aliados y socios, aporten el otro 50%.

Stoltenberg ha explicado que Qatar y Emiratos Árabes Unidos han mostrado voluntad de contribuir en la operación de la OTAN pero todavía deben precisar "qué tipos de contribuciones prevén" hacer.