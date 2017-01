Cospedal pide perdón a las familias del Yak 42 por no haber reconocido antes la responsabilidad del Estado

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido perdón este lunes a los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak 42 por el hecho de que no se haya "reconocido antes la responsabilidad patrimonial del Estado" en la tragedia.

"Es una cuestión importante y de reconocimiento y no tengo ningún problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado a los familiares. Lo reitero y lo hago de corazón", ha afirmado Cospedal durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso.

Cospedal se convierte así en la primera ministra de Defensa del PP después del mandato de Federico Trillo que pide disculpas oficialmente y en sede parlamentaria a las familias de los militares del Yak 42 "por el comportamiento del Estado" después de la tragedia.

La ministra lo ha hecho en su segunda intervención ante la Comisión de Defensa, donde ha comparecido para explicar las líneas de actuación de su departamento después del dictamen del Consejo de Estado que determina las responsables del Ministerio de Defensa que dirigía Trillo el 26 de mayo de 2003 al conocer los riesgos del vuelo y no actuar en consecuencia.

TODA LA OPOSICIÓN LO HABÍA PEDIDO

El perdón de Cospedal ha tenido lugar tras las intervenciones de los portavoces de la oposición, en las que todos le habían exigido que así lo hiciera, sobre todo porque en la sala de la comisión se encontraban representantes de los familiares de las víctimas, con quien la ministra ha dicho que se volverá a reunir.

La responsable de Defensa ha recordado que el dictamen del Consejo de Estado y las distintas sentencias judiciales han determinado que no hubo acciones concretas y directas de representantes del Ministerio de Defensa que fueran responsables del accidente, pero ha reiterado en varias ocasiones que "se podía haber hecho más" para evitar la tragedia.

En este sentido, no ha eludido la responsabilidad de la contratación del vuelo, que España encargó a la Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN (NAMSA). Según Cospedal, el hecho de que esta contratación no la hiciera el Gobierno directamente no le eximía a éste de "inspeccionar" los aviones que se usaban para el traslado de tropas o material.

CERRAR HERIDAS

"Quiero cerrar el círculo y cerrar heridas. Y no estar en una actitud de querer alargar los procesos para sacar no sé qué réditos de algún tipo. Estoy segura de que no es lo que quieren las familias, que quieren saber lo que pasó, pero no un alargamiento del dolor", ha manifestado.

"Tenemos el deber de honrar a nuestros soldados y sus familiares y de asegurarles que todo lo que hayan podido sufrir por el comportamiento del Estado en estos años, de lo que se hizo inicialmente y por no reconocer la responsabilidad, por lo que esta ministra les pide perdón", ha añadido.