El Congreso pide que se rebaje a 155 centímetros la altura mínima que se exige a mujeres para ser oficiales del Ejército

La Comisión de Defensa de la Cámara Baja ha aprobado por unanimidad esta proposición no de ley presentada por Ciudadanos, cuyo diputado Javier Cano ha explicado que la estatura mínima que se requiere a quienes quieren acceder a la Escala de Oficiales del Ejército es de 160 centímetros para ambos sexos, mientras que la exigida para la escala de tropa y marinería es de 155 centímetros.

A su juicio, esto supone una discriminación para las mujeres, que en España, según estudios estadísticos del año 2014, tienen una estatura media de entre 163,5 y 161,2 centímetros. Además, casi un 30 por ciento de las españolas no alcanzan los 160 centímetros, según los mismos estudios.

Con estos datos, un tercio de las mujeres no podrían optar a oficiales de las Fuerzas Armadas, según ha denunciado; mientras que sólo estarían excluidos un 3 por ciento de los hombres. "Lo cual se debe considerar totalmente discriminatorio hacia la mujer", ha censurado el diputado del partido naranja.

Pero además, ha recordado que en otros requisitos de acceso a las Fuerzas Armadas, como las pruebas físicas, sí se establecen diferencias entre hombres y mujeres. Y también en altura "en los países avanzados de nuestro entorno", que además hacen distinciones entre quienes quieren acceder a los "cuerpos de choque" y quienes optan a otros empleos como cuerpos científicos, asesores o administrativos.

Ciudadanos insiste en que el órgano de selección debe velar por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que participen en la convocatoria. "Sin embargo, al establecer la misma talla (160 cm) para ambos sexos, esta igualdad de oportunidades se incumple, al discriminar estadísticamente al 45% de las mujeres y tan solo al 2% de los hombres", ha insistido.

VIGENTE PARA LA CONVOCATORIA DE 2018

El diputado del PP Jesús Postigo no sólo ha mostrado su apoyo a la iniciativa, sino que ha adelantado que se trata de una cuestión que ya está siendo estudiada por el Gobierno para ser modificada y que pueda ser puesta en práctica para la convocatoria del año 2018.

También la diputada socialista Lídia Guinart ha apoyado acabar con esta "discriminación" y se ha puesto como ejemplo ella misma, que por su estatura no podría optar a acceder a ninguna de las escalas de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el diputado de En Comú Félix Alonso, adscrito a Unidos Podemos, ha celebrado este "paso" para disminuir la altura mínima, pero ha ido más allá para defender que no es necesario que exista un "listón". "No estamos en el siglo XIX o XX, las cosas están cambiando", ha sostenido apuntando que hoy en día "las guerras ya no son para rambos" y "es más importante el reflejo que el músculo".