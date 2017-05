El Comandante del Mando de Operaciones jura el cargo con el foco puesto en los militares en misiones

López del Pozo ha jurado el cargo en un acto celebrado en la Base de Retamares, en Madrid, que ha estado presidido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general de ejército Fernando Alejandre Martínez.

"El foco en la primera línea, en los hombres y mujeres que en ella defienden nuestros valores; no escatimar esfuerzos y abordarlos con ilusión, con imaginación, con iniciativa; y apoyarnos, orientar y no defraudar a los Ejércitos y a la Armada, que ponen en nuestras manos lo mejor que tienen: su personal y sus medios, para que alcancen su razón de ser, que no es otra que las operaciones", ha adelantado como su primer objetivo.

El teniente general ha explicado que las operaciones son el lugar en el que confluyen el "esfuerzo, sacrificio e ilusiones" de las Fuerzas Armadas y ha reconocido empezar una tarea "compleja", sobretodo por el "alto listón" puesto por sus antecesores. El último CMOPS fue el actual Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Teodoro López Calderón.

En el acto, el JEMAD ha destacado "el espíritu de servicio, compromiso y amor a la responsabilidad" del teniente general López del Pozo y ha afirmado que recibe el mando de "un perfecto elemento de mando y control, un Cuartel General de nivel operacional de probada eficacia y gran prestigio".

El Mando de Operaciones es el órgano de la estructura operativa responsable del planeamiento y conducción operacional y del seguimiento de operaciones militares, así como de los ejercicios conjuntos y conjuntocombinados que se determinen.

Actualmente, desde el MOPS se conduce o se realiza el seguimiento de 20 operaciones, con 27 esfuerzos terrestres, navales, aéreos y en el espacio cibernético. En total, 3.000 hombres y mujeres desplegados en el exterior.

Asimismo, el MOPS es responsable en el nivel operacional de las operaciones permanentes de vigilancia de los espacios de soberanía nacional, así como de las actividades de seguridad cooperativa.

MIEMBROS DE TRES MISIONES DE PAZ

El teniente general Fernando J. López del Pozo fue nombrado Comandante del Mando de Operaciones en el Consejo de Ministros de la pasada semana. Perteneciente a la XXXV promoción, ha estado, entre otros destinos, en el Estado Mayor del Mando Operativo Terrestre, el Estado Mayor Conjunto, la Brigada de Infantería Mecanizada "Extremadura" XI, la Dirección General de Política de Defensa y la Unidad Militar de Emergencias.

Además, ha sido jefe del Gabinete del JEME, jefe de la Brigada Acorazada 'Guadarrama' XII, asesor del Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército y Jefe de la División de Planes de este Estado Mayor.

Número uno de su promoción de Estado Mayor en España, pertenece a la 112ª Promoción del Curso Superior de Estado Mayor (CSEM) y a la 7ª Promoción del Colegio Interejércitos de la Defensa (CID) de Francia.

El nuevo CMOPS ha participado en tres misiones de paz: en BosniaHerzegovina, como jefe del Área de Abastecimientos del Estado Mayor del Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN (ARRC) durante la Operación IFOR, en 1996; en Irak, como jefe de Estado Mayor de la Brigada Multinacional Plus Ultra II, liderada por España, durante la operación 'Iraqi Freedom', en 2003, y en Líbano como jefe del Sector Este de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) y jefe de la Brigada Española para Líbano (BRILIB) XIX en 2013.