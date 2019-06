Defensa

Casado pide a Sánchez evitar tacticismos y no demorar la investidura, y no rechaza la abstención de constitucionalistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al socialista Pedro Sánchez evitar "tacticismos" y no demorar el debate de investidura, y ya ha adelantado al Rey que su partido no va a apoyar la reelección del líder del PSOE ni facilitar con su abstención que salga elegido, aunque no se opone que otros partidos constitucionalistas como Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) o Coalición Canaria puedan abstenerse para facilitar que supere la segunda votación.