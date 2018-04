El cuatripartito llama a asistir a la marcha por los detenidos de Alsasua y la oposición critica el apoyo del Gobierno

En concreto, los portavoces del cuatripartito han comparecido conjuntamente ante los periodistas minutos antes de iniciarse el pleno de la Cámara para animar a la sociedad a participar en la marcha que tendrá lugar el sábado en Pamplona con motivo del inicio del juicio contra los jóvenes el próximo lunes, 16 de abril.

En este sentido, el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que el hecho de que "tres de estas ocho personas lleven más de 500 días encarceladas es un ataque a la Justicia y a la democracia" y ha exigido que los detenidos tengan "un juicio justo", ya que, según ha dicho, "nada de lo que ocurrió esa noche en Alsasua tiene algo que ver con el terrorismo".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, también ha reivindicado "justicia" para los jóvenes de Alsasua y ha defendido igualmente que "lo que ocurrió en Alsasua en aquel mes de octubre de modo alguno fue terrorismo". Además, ha puesto en valor la declaración institucional que se aprobó el pasado lunes en la Junta de Portavoces del Parlamento foral en apoyo a la marcha.

Desde Podemos, Laura Pérez ha llamado a la sociedad navarra a "dar una respuesta unánime ante lo que está sucediendo, con una serie de personas que están en prisión preventiva privados de libertad durante más de 500 días". "Navarra se tiene que plantar. No pedimos impunidad, sino justicia, proporcionalidad, derecho a un proceso justo y con todas las garantías y que queden absueltos del delito terrorismo", ha expuesto Pérez, quien ha afirmado que "lo de Alsasua, criminalizando las ideas y a todo un pueblo, es una aberración que no podemos consentir, ni tolerar".

Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, también ha pedido un juicio "justo" para los detenidos, "sin obviar las acciones cometidas por estos jóvenes que evidentemente son reprobables y seguramente merecen algún tipo de pena". "Pero este no es el caso, todo el procedimiento judicial incluso político ha sido totalmente desproporcionado e injustificado", ha sostenido.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN AL CUATRIPARTITO Y AL GOBIERNO

Por contra, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado que "algunos ya se hayan erigido en jueces y hayan dictaminado que no es terrorismo" y les ha reprochado que "la justicia sólo es válida cuando dicen lo que ellos quieren". "Hay que ser mucho más respetuoso", ha defendido el líder regionalista, para quien es "un tremendo error" que el Gobierno de Navarra, que "representa a todos los navarros", se posicione públicamente y "ejerza una presión injustificable a la Justicia".

Además, ha censurado que "EH Bildu, que es Herri Batasuna, hable de libertad y derechos, cuando lleva 40 años conculcando derechos y justificando a los que han asesinado, es un total y absoluto despropósito".

Preguntado por si cree que los hechos son un delito de terrorismo, Esparza ha contestado que a él lo que le parece es que "no es una pelea de bar" y que "se agrede a unos guardias civiles por ser guardias civiles en una localidad donde la inmensa mayoría de la gente respeta a los demás, pero donde hay radicales que han mamado odio desde 'pequeñicos' y donde vemos cómo se queman muñecos de la Guardia Civil".

Por su parte, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha considerado que el apoyo del Gobierno foral a la manifestación es "una posición política muy alejada de lo institucional, una posición que no compartimos". "Ahí se ve cuáles son las preferencias del Gobierno, yo no he visto a este Gobierno posicionándose a favor de las manifestaciones por unas pensiones dignas, pero sí a favor de unos acontecimientos que pasaron en Alsasua en los que fueron agredidos guardias civiles y sus parejas", ha declarado.

Finalmente, Ana Beltrán, del PPN, ha afirmado que con la decisión del Ejecutivo foral de apoyar la manifestación se evidencia que el Gobierno del cuatripartito "cada vez tiene más similitudes con Cataluña, con lo que hicieron Puigdemont y el resto de consejeros, que se posicionaron siempre en contra de las decisiones judiciales".

"Eso es lo que está haciendo Barkos, no respetar la separación de poderes, la decisión de los jueces y ponerse una vez más del lado de los agresores y delincuentes, en lugar del lado de los que han sido amenazados y atentados, como son los dos guardias civiles". Ha criticado así "esta clara intromisión para presionar algo indigno en un Gobierno y en una presidenta de la que no nos podemos fiar.