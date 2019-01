Los críticos de En Marea manejan los tiempos para presentar su auditoría que "no teme" la coordinadora saliente

El sector crítico de En Marea maneja los tiempos para presentar los resultados de la auditoría externa encargada a un perito informático sobre la plataforma de votación de las primarias del partido instrumental que dieron la victoria a la lista de Luís Villares, un resultado que los críticos todavía no reconocen.

Este sábado se cumple una semana de la constitución del Consello das Mareas, máximo órgano de dirección del partido instrumental, en el que los afines a Villares ocupan 21 de los 35 puestos. Los 14 sillones restantes permanecen desiertos, pues pertenecen a la lista 'Entre Todas', que el pasado sábado emplazó a conocer los resultados de su auditoría "independiente" antes de tomar una decisión sobre su papel en la renovada dirección de En Marea.

Fuentes consultadas por Europa Press afirman que ya existe un borrador de las conclusiones de la auditoría. Según estas voces, el resultado arroja que la plataforma --que resultó ser diferente a la prevista inicialmente-- presenta "irregularidades en la encriptación y la trazabilidad del voto".

Además, estas fuentes también apuntan a que el "volcado" del registro de personas inscritas del partido en el nuevo sistema del censo de En Marea también ofrece dudas, ya que, dicen, "no existió" una autoridad que controlase el proceso.

AUDITORÍA DE LA COORDINADORA

Así las cosas, el sector crítico planea presentar la próxima semana los resultados de una auditoría que, con todo, "no teme" la coordinadora saliente, que reconoce que la plataforma "no es perfecta, como no es perfecto ningún sistema de votación, ni presencial ni electrónico".

También en los próximos días se dará a conocer la auditoría encargada por la coordinadora de En Marea sobre el proceso de votaciones, que está siendo realizada por un perito designado por el Colexio de Informáticos de Galicia.

Este perito visitó en los últimos días la sede de la empresa encargada de desarrollar la nueva plataforma de voto y el censo del partido --Ledmon Marketing--, según fuentes de la coordinadora saliente consultadas por Europa Press, que apuntan que "no hay nada irregular" en el sistema de votaciones, puesto en duda por la candidatura perdedora.

Así pues, tras un mes desde la fecha prevista inicialmente para la celebración de unas primarias que han avivado el enfrentamiento interno en En Marea, los resultados de sendas auditorías marcarán la próxima semana de la actualidad del partido instrumental, que cuenta con una nueva dirección de la que se desmarcan ya ciertas voces del espacio político, como Esquerda Unida, que no reconoce al Consello por ser fruto de un proceso "viciado e irregular".

Además, las primarias llegaron a los juzgados poco después de conocerse su resultado tras la denuncia presentada por un miembro de la Comisión de Garantías saliente, Manuel Nogueira. No obstante, la opción de presentar otra demanda judicial continúa estando sobre la mesa del sector crítico, que estudia esta posibilidad en el caso de que la auditoría encargada refleje irregularidades durante las votaciones.