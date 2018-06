El 55% de los vascos considera que Sánchez lo hará mejor que Rajoy, aunque no cree que complete el Estatuto de Gernika

El 55,7% de los vascos considera que el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "lo hará mejor" que su predecesor, Mariano Rajoy, aunque el 54,1% de los encuestados no cree que Sánchez vaya a completar el Estatuto de Gernika, según el sondeo sociológicos de EiTB Focus.

El estudio, realizado en función de 450 entrevistas telefónicas realizadas entre el 4 y el 5 de junio, refleja además que el 38,1% de la población vasca considera que el nuevo gobierno socialista va a durar dos años, hasta agotar la legislatura, el 26,6% que durará un año y el 19,2% unos meses.

Cuestionados por si el nuevo presidente lo hará "mejor" que el anterior, el 55,7% de las personas encuestadas consideran que sí, frente al 28,6% que cree que lo hará "igual" y el 6,1% "peor".

Asimismo, a la pregunta de si habrá más autogobierno en Euskadi con el PSOE que con el PP, el 44,3% considera que no, el 38,7% que sí y el 17% no sabe o no contesta.

Asimismo, más de la mitad (54,1%) piensa que Sánchez no cumplirá el Estatuto de Gernika de forma completa, el 18,8% cree que sí y un 27,1% no sabe o no contesta.

Respecto a los presos de ETA, casi el 50% está convencido de que el Ejecutivo del PSOE favorecerá el acercamiento de los reclusos, prácticamente un 30% cree que no lo hará y un 20% no sabe o no contesta.

Además, el cambio de Gobierno en el Estado será "positivo para reconducir" la situación que se vive en Cataluña según el 62,7% de los vascos, mientras que el 20% opina que no lo será.

DIMISIÓN DE RAJOY

Por otro lado, el 87,6% de los encuestados considera que Mariano Rajoy debió dimitir tras la sentencia del caso Gürtel y un 87,1% ve el fallo "razón suficiente" para echar a Rajoy del Gobierno de España.

En respuesta a la pregunta sobre si ha sido el momento oportuno para desalojar al PP del Gobierno español, el 68% considera que sí frente al 21% que cree que no. Entre estos últimos están tanto quienes consideran que habría que haberlo hecho antes como los que creen que no habría que haberlo llevado a cabo.

En este sentido, un 41% de los encuestados ve al PP "totalmente" involucrado en la trama Gürtel, un 22% cree que lo está "mucho" y un 19,2% "bastante". De este modo, no llega al 7% quienes afirman que lo está "algo, poco o nada".

Por otro lado, todos los partidos que apoyaron la moción de censura reciben el aprobado de la población, mientras que el PP y Ciudadanos suspenden. La formación más valorada es el PNV, con un 6,03, seguido del PSE (5,96), Podemos (5,93) y EH Bildu (5,78).

Además, el 82,2% de los encuestados da su aprobado a la decisión del PNV de votar para destituir a Mariano Rajoy, con una nota media de 7 puntos sobre 10, mientras que a 3 de cada cuatro vascos les parece "mal o muy mal" que el PP enmiende en el Senado sus propios presupuestos tras haber sido desalojado del Gobierno de España.