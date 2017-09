El conseller Comín pide la independencia de Cataluña: "¡Por España!"

El conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín (ERC), ha llamado a votar en el referéndum del 1-O para alcanzar a independencia porque considera que la república catalana es la única posibilidad de alcanzar una república española: "¡Por España!".

Lo ha dicho en Santa Coloma de Gramenet durante un acto de la campaña de ERC por el 'sí' ante unas 500 personas y en el que también han participado el portavoz adjunto en el Congreso, Gabriel Rufián; la adjunta a la Presidencia del partido, Anna Simó, y la consellera de Agricultura, Meritxell Serret, que, junto a Comín, ha sustituido en el acto al líder del los republicanos, Oriol Junqueras, que se ha caído del cartel del acto en el último momento.

Comín ha criticado al Gobierno central por decir que quieren salvar a España con las acciones judiciales y policiales contra el 1-O: "Somos la salvación de España. Somos independentistas por Cataluña y por España".

Ha asegurado que el 1-O no va de independencia 'sí' o 'no', y que no se puede defender la equidistancia porque hay "represores y reprimidos", en referencia a los detenidos por la organización del referéndum, que ya están en libertad con cargos.

"CÓMPLICES DE LOS REPRESORES"

El conseller considera raro ser de izquierdas y no ser independentista, por lo que ha lamentado que haya gente de izquierdas en la equidistancia sobre el referéndum --en referencia a los 'comuns'-- y les ha tachado de "cómplices de los represores".

Para Comín, el actual debate es "entre franquismo y democracia, porque esto es neofranquista", y ha emplazado a los que decidan no hacer nada el 1 de octubre a reflexionar, porque, según él, esta actitud les podría perseguir toda la vida.

"Ser facilitador de este retorno al franquismo les perseguirá si no reaccionan a tiempo", ha sentenciado el conseller republicano.

GABRIEL RUFIÁN

Gabriel Rufián ha cerrado el acto y ha llamado a los catalanes a votar el 1-O: "Ir a votar ese día no te hace independentista; te hace demócrata, valiente y antifascista".

"Podéis decir desde hoy que Franco y el franquismo no murió en la cama un 20 de noviembre del 75, sino que morirá el próximo 1 de octubre en un urna de un colegio electoral de Cataluña", ha clamado.

En la misma línea, Meritxell Serret ha explicado que nació en 1975 y que se suponía una mejora desde entonces, porque se entendía que la dictadura había acabado: "Ahora vemos que puede que no se haya acabado".

Todos ellos han tenido un recuerdo para los detenidos de esta semana y han subrayado que representan la "dignidad" de Cataluña, frente a un Estado que tachan de vergonzoso.

"NO HAGÁIS TUMULTO"

Anna Simó ha ironizado con la terminología de la Fiscalía para definir las manifestaciones realizadas a favor del 1-O y en contra de las actuaciones policiales, concretamente las llevadas a cabo frente a Tribunal Superior de Justicia (TSJC): "Cuidado. Somos turba y muchedumbre. Tumulto. No hagáis tumultos, que os buscan".

Los republicanos han aprovechado el acto para presentar un nuevo cartel que simula una papeleta de votación con dos opciones: una con la opción 'Rajoy' sin marcar y otra con la opción 'República' marcada.