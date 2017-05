El consejero asturiano dimitido dice que mantiene su afiliación al PSOE

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, Francisco Blanco, que ha presentado su dimisión, ha aclarado este jueves que seguirá en el PSOE y ha dejado abiertas todas las posibilidades. "Mantengo mi afiliación y mi compromiso con el PSOE", ha dicho en unas breves declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha confirmado que seguirá con su puesto en la Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE.

"A la Ejecutiva no le queda mucha, su mandato va a vencer próximamente; son cuestiones distintas, hay que desligarlo", ha explicado Blanco, el único consejero del Gobierno de Javier Fernández que no ha participado en actos de apoyo a Susana Díaz en el proceso de primarias del PSOE.

Blanco se ha referido a su papel en ese proceso de primarias. "Yo nunca he manifestado públicamente mi apoyo a ningún candidato; es cierto que he podido acudir a mítines incluso de orientación distinta, pero nunca me he pronunciado públicamente en beneficio de uno u otro candidato. Me parece que era lo normal porque yo tenía una responsabilidad institucional", ha argumentado.

"Evidentemente los compromisos se modulan en función de las circunstancias que van apareciendo y decir ahora exactamente para qué estoy a disposición o no sería especular demasiado", ha respondido cuando ha sido preguntado sobre si volverá a estar a disposición del partido para desempeñar algún cargo con una nueva Ejecutiva del PSOE.

De esta forma, Blanco se ha alineado con el comunicado que ha trasladado el Gobierno asturiano, quien ha indicado que el consejero ya comunicó meses atrás su intención a dimitir al presidente de la Gestora del PSOE y líder del Gobierno asturiano, Javier Fernández. Sin embargo, tras varias conversaciones, ambos acordaron no hacer pública la dimisión hasta que concluyesen las primarias del PSOE.

Francisco Blanco ha sido preguntado por los informadores, además, por si estaría dispuesto a dar el paso para ser el próximo secretario general del PSOE asturiano, sustituyendo así a Javier Fernández. "No estamos hablando de eso ahora, estamos hablando del Gobierno y estamos hablando de otra cosa", se ha limitado a apuntar.

Ha afirmado que desconoce el nombre de su sustituto, pero ha trasladado su "seguridad" de que será una persona "que conozca bien lo que se está haciendo en la Consejería y que dará la continuidad necesaria al trabajo que se venía haciendo". Blanco ha mostrado todo su "apoyo" al Gobierno de Javier Fernández y ha dicho que la relación con los trabajadores de la Consejería ha sido "muy buena".

LO DIJO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO

La noticia de la dimisión de Blanco ha trascendido públicamente antes de lo previsto, según ha reconocido el propio consejero. Este miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, su compañero en el Ejecutivo y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez ofreció la habitual rueda de prensa. En la misma nada comunicó acerca de la dimisión de Blanco. Martínez, al ser preguntado por las consecuencias de las elecciones primarias en las que salió elegido Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, respondió que no iba a tener consecuencias en el Ejecutivo y que el Gobierno asturiano iba a seguir con el mismo impulso.

La agenda institucional del Gobierno asturiano, por su parte, publicada en la tarde del miércoles, incluía incluso la participación este jueves de Blanco en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias para responder a preguntas e interpelaciones de la oposición. Al final, Blanco no respondió a ninguna. La Junta de Portavoces se reunió y, en vista de las circunstancias, acordó retirar todos los puntos que le afectaban.

Blanco, sin embargo, ha dicho este jueves que fue en la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles cuando comunicó su dimisión. "Sí, lo comentamos ayer en el Consejo de Gobierno; la idea era acompasar más la publicidad con la publicación, digamos, pero por las razones que sean se anticipó un poco la noticia", ha explicado.