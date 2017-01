El chavismo pide al Supremo declarar nula la nueva dirección del Parlamento

La bancada chavista de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, unicameral) solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare nula la nueva dirección del Parlamento, controlado por los opositores al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Hemos venido al TSJ para que declare la ilegalidad, la nulidad, la inconstitucionalidad de la actual directiva, un seudointento de nombrar una directiva, pero sin acatar la sentencia" del Supremo, dijo el jefe de la bancada chavista, el diputado Héctor Rodríguez, a los periodistas desde la sede del máximo tribunal en Caracas.

Insistió en que el Parlamento se mantiene en desacato y que sus actos son "nulos", por lo que la sesión del jueves en la que fue elegida y juró la junta directiva no tiene validez y sus autoridades son "ilegítimas".

Todo ello se produce tras la reclamación hecha a los opositores que controlan la cámara por investir como parlamentarios a tres diputados cuya proclamación fue suspendida por una sentencia del TSJ, al alegar para esto una investigación por fraude electoral.

Aunque estos tres diputados se retiraron voluntariamente del Parlamento, el oficialismo insiste en que es insuficiente porque es necesario que la dirección manifieste públicamente que acata la sentencia y se retracte de la toma de posesión anterior.

El chavismo acudió también a hacer esta denuncia a la Contraloría "porque cualquier acto administrativo, cualquier manejo de recursos que haga quien está usurpando funciones, pues tiene una responsabilidad", informó Rodríguez.

Instó a los opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a "no sigan por el mismo camino, no cometan los mismo errores que cometieron en 2016 porque los resultados van a ser exactamente los mismos".

El parlamentario aseguró que el oficialismo tenderá la mano a los opositores "si quieren trabajar juntos y juntas, si quieren dialogar, si quieren sumar su fuerza para resolver los problemas del país".

Pero, añadió, en caso de insistir en el desacato, "no tendrá ningún tipo de validez ninguna decisión que tome" el legislativo.

El chavismo sostiene que, "si la oposición no corrige sus errores, que si no rectifica, no entra en el marco constitucional, los venezolanos vamos a tener que tener una nueva Asamblea Nacional", concluyó.