El 1-O centra los editoriales de los principales periódicos

El referéndum que hoy pretende celebrar la Generalitat a pesar de la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional centra hoy los editoriales de las principales cabeceras, que los han destacado en sus portadas impresas y digitales.

En un editorial titulado 'El País, con el Estatut' y publicado en portada, la cabecera asegura que no se puede pactar con los "golpistas" que promueven la consulta, sino dialogar para incrementar el autogobierno.

El País apela en su editorial a la defensa del Estatut frente a "quienes han pretendido usarlo en contra de los catalanes y luego derogarlo" con el "golpe" al Parlament que a juicio del diario supuso la aprobación de las leyes de "ruptura constitucional".

El editorial de El Mundo, titulado "La hora del Estado de derecho y de defender la Constitución", considera que el "referéndum ilegal" se trata "del mayor reto al que se ha enfrentado la democracia desde el 23-F" y "la materialización del desafío con el que el independentismo pretende liquidar la soberanía nacional".

El Mundo recalca que la consulta "no tiene validez, al estar suspendida por el Tribunal Constitucional, y no ofrece las mínimas garantías: no hay junta electoral, ni censo, ni tampoco un sistema fiable de recuento".

En una pieza titulada "Por la unidad de España", ABC expone que "España no puede ser humillada por un nacionalismo traidor y desleal".

Defiende que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y su equipo "nunca estarán solos en la defensa del Estado constitucional". Y agrega que, si su compromiso es que no habrá referéndum, "hay que exigir su cumplimiento al pie de la letra" frente a un "separatismo catalán" que "ha ejecutado paso a paso toda aquella hoja de ruta que muchos pensaron que nunca se atrevería a llevar a cabo".

La Razón, en un editorial titulado "Hoy no habrá referéndum", califica el 1-O de "intentona golpista" y lo define como "uno de los desafíos más serios que ha recibido la democracia española desde la Transición" por atacar la "misma esencia" del sistema constitucional.

La Razón argumenta que "absolutamente ninguna" de las acciones llevadas a cabo por los impulsores del separatismo tiene "anclaje legal ni justificación moral". "Salvo apoyos episódicos, algunos caricaturescos, la Generalitat de Cataluña ha visto cómo sus falacias argumentativas han sido desmontadas por todas las instituciones internacionales", agrega el diario.

La Vanguardia hace un "llamamiento a la serenidad" en una pieza titulada "Por el bien de todos". En el artículo, el diario aprecia "riesgo" de que el clima de desencuentro político "se traslade a la calle y se agrave en ella".

A juicio de La Vanguardia "no hay razones para dar apoyo alguno a una convocatoria de parte e ilegal" y que "es obvio que no reúne los mínimos requisitos democráticos ni presenta las garantías imprescindibles".

Considera el diario radicado en Barcelona que el 1-O será "muy probablemente" una "gran movilización popular" y concluye que el encaje de Cataluña en España "precisa de una revisión".

El Periódico expone en "Democracia, ley y convivencia" que el independentismo ha superado en los últimos meses "todos los límites imaginables" en el plano legal, político y cívico. Y califica de "fiasco", al margen de lo que hoy ocurra, el intento de organizar un referéndum "sin una clara mayoría en el Parlament, sin el acuerdo con el Estado y sin ningún aval internacional".

El diario editado en Barcelona lamenta que la consulta promovida por la Generalitat no haya conducido "a ninguna otra parte que a la pérdida del autogobierno catalán" y que el "empecinamiento en la desobediencia" del Govern haya trasladado el conflicto político a las calles y haya puesto en jaque la convivencia.

Según su editorial, cualquier intento de los dirigentes promotores del 1-O de presentar unos resultados que avalen una declaración unilateral de independencia dejaría a los líderes "invalidados" para "asegurar la convivencia y afrontar el diálogo que ha de llegar".