Un 42% de catalanes afirma que nadie ganó el Debate de Política General según el CEO

Un 42,2% de catalanes afirman que ningún líder político ganó el Debate de Política General que se celebró en el Parlament, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat difundida este viernes.

Además, un 25,6% no lo sabe y un 2,4% no contesta: sumados los tres valores, 7 de cada 10 encuestados no sitúan a ningún líder como ganador del debate que la Cámara acogió a principios de mes.

De entre los líderes políticos, un 11,4% afirman que ganó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y un 6,2% que lo hizo la jefa de la oposición y líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas.

Además, un 4,5% creen que el ganador fue el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; un 2,2% el líder de ERC en la Cámara, Sergi Sabrià; un 1,5% el diputado de la CUP Carles Riera; un 0,6% el diputado del PP Alejandro Fernández y un 0,2% la líder de los comuns, Jéssica Albiach.

Un 3,2 señala a otros nombres como ganadores del debate, según un sondeo elaborado a través de 800 encuestas a catalanes mayores de edad, con un margen de error de +-3,47 y realizado del 4 de octubre al 9 de octubre de 2018.

El debate se caracterizó por las diferencies que evidenciaron JxCat y ERC sobre cómo actuar con los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, lo que originó reproches cruzados y obligó a posponer la última sesión del pleno.

NIVEL DE SEGUIMIENTO

La encuesta del CEO también mide el grado de seguimiento del Debate: un 39,3% asegura que lo siguió poco; un 35,6%, bastante; un 15,3% no lo siguió; un 9,7%, mucho y un 0,2% no lo sabe.

Los encuestados no se sienten satisfechos con el resultado del Debate: en una escala del 0 al 10, sitúan su nivel de satisfacción en el 3,77; y el electorado más crítico con el resultado es del PSC, que lo puntúa con 1,98.

SOLO CRÍTICAS Y REPROCHES

Sobre el contenido del debate, un 85,6% señala que el debate solo se caracterizó por las críticas, los reproches y las acusaciones de unos a otros; un 6,2% para hablar de propuestas de mejora de Cataluña; un 6,5% no lo sabe y un 1,7% no contesta.

En el histórico de resultados que ofrece el CEO, que abarca el período de 2011 a 2018, el de este año ha sido el debate que más se ha caracterizado por las críticas y acusaciones mutuas, según los encuestados.

Además, un 45,4% considera que, tras el Debate de Política General, la situación política en Cataluña seguirá igual; un 36,8% considera que empeorará; un 13,5% que mejorará; un 3,7% no lo sabe y un 0,6% no contesta.