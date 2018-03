El candidato mexicano Ricardo Anaya afronta acusaciones de lavado de dinero

El candidato presidencial de la coalición opositora Por México al Frente, Ricardo Anaya, afronta acusaciones, que él rechaza, de todos sus rivales políticos por la investigación que lo relaciona con un presunto lavado de dinero de 54 millones de pesos (2,9 millones de dólares).

Según informaron medios locales, la Procuraduría General de la República (fiscalía, PGR) investiga desde octubre de 2017 si el empresario Manuel Barreiro simuló la venta de un edificio de uso industrial propiedad de Anaya a una empresa ficticia para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato presidencial.

Esta semana, comenzó a circular en las redes sociales un vídeo de 2005 que muestra a Anaya bailando en la boda de Barreiro, lo que intensificó las críticas contra el exlíder del conservador Partido Acción Nacional (PAN), que ahora integra la coalición del Frente junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Anaya rechaza las acusaciones y sostiene que el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, ha utilizado la fiscalía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para orquestar una "guerra sucia" contra él.

"Si el 5 % de lo que ha inventado el PRI en mi contra y que han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT?", dijo Anaya, quien exigió a la fiscalía que haga público que "no he cometido ningún acto ilícito".

Anaya defendió en Twitter que no vendió nada a Manuel Barreiro y que acudió a su boda invitado por el cuñado del empresario, Álvaro Ugalde, con quien el candidato mantiene una amistad desde sus estudios de secundaria.

Estas explicaciones no han convencido a sus oponentes políticos, que no han rebajado las críticas contra Anaya, quien en los últimos sondeos figura en segundo lugar en la carrera presidencial del 1 de julio próximo.

El candidato del PRI, José Antonio Meade, sostuvo hoy que Anaya "tiene que aclarar ante las autoridades correspondientes y ante la ciudadanía las acusaciones en su contra por lavado de dinero".

"Cualquiera que quiera ser presidente tiene que estar dispuesto a dar explicaciones del 100 % de su actividad, del 100 % de sus gestiones y asumir su responsabilidad", sentenció Meade, quien hasta noviembre de 2017 era secretario (ministro) de Hacienda en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El líder de los sondeos y candidato izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, fue más lejos y pidió al Frente que sustituya a Anaya por otro candidato que no esté vinculado con casos de corrupción.

"Seguramente no solo está implicado en este caso de corrupción de lavado de dinero, es él quien fue coordinador de diputados del PAN en el tiempo de los moches", dijo López Obrador en alusión a un presunto caso de corrupción en el que el PAN habría pedido comisiones a alcaldes a cambio de recursos.

La ex primera dama Margarita Zavala, quien dejó el PAN por sus encontronazos con Anaya y decidió concurrir a las presidenciales por la vía independiente, también arremetió contra el candidato y pidió que los votantes conservadores se pasen a sus filas.

"Es una pena que en el PAN se haya autoimpuesto un mitómano como candidato. Para todos los panistas yo seré una opción que defienda los valores que dieron vida a Acción Nacional", sostuvo.

La única que ha salido en defensa de Anaya ha sido Alejandra Barrales, exlíder del PRD y aspirante a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México con el Frente, la coalición de Anaya.

"Nosotros estamos convencidos de que las acusaciones tienen que ver con esta desesperación que tiene particularmente el PRI por tratar de ganarse un lugar que los ciudadanos no le han dado y que no le van a dar", sentenció".