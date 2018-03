El candidato a presidir el PP de Murcia anuncia que adaptará las cuotas de los afiliados del PP a su situación personal

El candidato a la Presidencia del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que la primera medida que tomará al frente del partido será la de "depurar el censo de afiliados" y "adaptar las cuotas que paga cada afiliado del partido a su situación económica, personal y laboral".

"No podemos permitir que ningún afiliado que quiera participar en este gran proyecto ilusionante y de futuro se vea limitado por cualquier aspecto económico, personal o laboral", tal y como ha destacado López Miras en un contacto con los medios de comunicación para valorar el proceso electoral que tuvo lugar este lunes para concurrir a la Presidencia del partido.

En concreto, cabe recordar que López Miras concurrirá como candidato único al haber obtenido el 90,91 por ciento de los votos frente al 7,9 por ciento de Antonio J. Garre en una jornada en la que participaron el 82,10 por ciento de los afiliados inscritos. El ya candidato consiguió el respaldo mayoritario de los compromisarios inscritos y por tanto, llamados a votar en las urnas, habiendo alcanzado los tres requisitos que exige el Reglamento tal y como certificó el Comité Organizador del Congreso.

López Miras ha puesto en valor el proceso electoral celebrado y del que ha dicho "ha triunfado la democracia interna, en un Congreso abierto donde cada afiliado pudo depositar su voto en una jornada histórica". En este sentido, ha asegurado que "gana también la Región de Murcia porque de este proceso sale un PP mucho más fuerte".

Y es que el partido "sale cohesionado, unido, fuerte, con un proyecto sólido, de futuro e ilusionante para seguir marcando el esperanzador rumbo y futuro que tiene esta Región", tal y como ha destacado López Miras. "Mi proyecto es abierto, transparente y participativo, y solo tiene sentido si participan todos los ciudadanos", ha subrayado.

El candidato a presidir el Partido Popular regional a partir de la celebración del Congreso Autonómico el próximo domingo ha agradecido a los afiliados del PP de la Región de Murcia la confianza depositada en su proyecto "ganador" y del que ha hecho partícipe a todos y cada uno de los afiliados en los 45 municipios durante los días de campaña en los que ha mantenido encuentros "cercanos" con todos.

"Me han contagiado esa motivación, esa fuerza y esas ganas de ganar y de que este partido siga transformando la Región de Murcia con ideas, discursos y argumentos renovados, pero con la fuerza de la gente que ayudó a construir esta Región y de los que quieren sumarse a este nuevo proyecto, que también son muchísimos", ha remarcado.

"PLENAMENTE RESPALDADO"

Al ser preguntado por si se siente igual de legitimado dado el número final de votantes, López Miras ha puesto en valor que depositó su voto el 82 por ciento de los afiliados que así lo solicitaron. "Yo que conozco bien este partido, desde dentro, le diré que la media de los afiliados que ha participado es parecida a la de los procesos electorales de los últimos 20 o 30 años".

Por lo tanto, ha dicho sentirse "plenamente respaldado". Ha aclarado que su proyecto es "abierto, transparente y participativo" y que "sólo tiene sentido si participan todos y cada uno de los afiliados". Por eso, ha anunciado que la primera medida que tomará será la de depurar el censo de afiliados y adaptar las cuotas que paga cada uno de ellos a su situación económica, personal y laboral.

Al ser preguntado por si abrirá la Ejecutiva del PP regional al ptro precandidato, Antonio J. Garre, López Miras ha aclarado que su proyecto "sólo se entiende con el trabajo, el apoyo y la participación de todos y cada uno de los afiliados del PP de la Región", y ha señalado que "todos y cada uno de los que quieran participar en este proyecto va a tener un hueco en este partido".

"Ayer, los afiliados del PP fueron los que dijeron que lo que creían que era mejor para este partido y para esta Región", según López Miras, quien valora que lo más importante de lo sucedido este lunes es que "todos nos callamos y hablaron los afiliados de este gran partido".

LA IMPUGNACIÓN NO LE "COMPETE"

López Miras, quien ha reconocido que todavía no ha hablado con Garre, ha señalado que la impugnación presentada por el otro precandidato es algo que no le compete a él personalmente, sino que dependerá de "los órganos ante los que se hacen esta solicitudes".

Al ser preguntado por si le preocupa la impugnación del proceso, López Miras ha aclarado que lo "único" que le "ocupa" es que el PP "siga siendo el partido referencia de la Región de Murcia", y que "de verdad en este partido, todo aquel que quisiera tener voz pudiera hacerlo".

"Ayer dimos una verdadera lección en la que los que tuvieron la voz, las ideas y los que hablaron fueron los afiliados", según López Miras, quien ha destacado que, al final, su "candidatura ha obtenido más del 90 por ciento del respaldo de los afiliados del PP de la Región".

Al ser preguntado por los municipios en los que no se ha podido votar, López Miras a reconocido que se trata de un elemento que "incide, por supuesto", y ha mostrado su intención de que esto "no pase, ni en esos municipios ni en otros en los que me han votado muchos afiliados del partido".

En los municipios en los que no se ha votado, lo ha achacado a la "cuantía económica de las cuotas, a los plazos del pago de las cuotas, el plazo para solicitar la inscripción y a múltiples procesos ajenos, por supuesto", a él y a los precandidatos que se habían presentado al Congreso.