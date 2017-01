Mas avisa a la CUP de que les votaron para la independencia y no "para hacer la revolución"

En declaraciones al 'Ara' recogidas por Europa Press, Mas ha recordado que las elecciones autonómicas del 27 de septiembre del 2015 --convocadas por él cuando era presidente-- se plantearon como un plebiscito sobre la independencia y "no para otra cosa", porque, si no, no se hubieran hecho.

"Si quieres hacer la revolución e ir contra un mundo de cosas, tienes derecho a hacerlo; pero no a aprovechar votos para la independencia para hacer la revolución", ha insistido el expresidente en referencia a la CUP.

Mas ha dicho que "primero es la independencia, que quiere decir el Estado Cataluña", y después, si la CUP quiere, puede plantear la revolución.

"Que la planteen y veremos qué apoyo tienen en un país como Cataluña para hacer una revolución como plantean ellos", ha añadido el expresidente.