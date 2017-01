Mas no se autodescarta como candidato e insinúa que Puigdemont estará en la lista

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha dejado claro este lunes que no se autodescarta como posible candidato en unas elecciones y ha insinuado que el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, participará y ayudará formando parte de una lista del PDeCAT.

"El único que se ha autodescartado hasta ahora es Puigdemont, nadie más debe autodescartarse. Y yo estoy dentro de los que deben autodescartarse. No debe autodescartarse nadie más porque la situación del país es la que es", ha sostenido en una entrevista a Rac1 recogida por Europa Press.

Para Mas, la decisión de Puigdemont es de una coherencia total y absoluta, pero ha añadido: "Lo que no dijo es que no participara en una candidatura. Le aseguro que Puigdemont participará y ayudará a la hora de la realidad".

"No estamos en un momento para decir: no quiero tener nada que ver o ya me ha pasado la hora. Estamos en un punto tan decisivo de país que tenemos que estar en la medida que sea necesario", ha apuntado el también presidente del PDeCAT, que cree que no puede lavarse las manos en el momento de la verdad.

"SENTENCIA PREREDACTADA"

Tras expresar su convencimiento de que le inhabilitarán en el juicio por el 9N --"la sentencia está preredactada--, ha confiado en que el referéndum se celebrará, aunque ha recordado que antes deben aprobarse los Presupuestos, para lo que necesitan a la CUP.

En su opinión, los anticapitalistas se equivocan cuando piden que las cuentas huelan a CUP cuando ésta debe ser "neutra", y ha destacado que ahora no debe ponerse el acto en la ideología.

Al preguntársele si cree que los anticapitalistas han incumplido el acuerdo de estabilidad con JxSí, Mas considera que hubo un "incumplimiento flagrante" cuando no permitieron que los Presupuestos de 2016 se tramitaran en el Parlament, y ha negado que hayan querido eliminar ni destruir a los 'cupaires' como afirmaba recientemente la diputada Anna Gabriel.

"No puedo estar más en desacuerdo. Son afirmaciones falsas", ha recalcado el expresidente catalán, tras defender que desde JxSí se intenta llegar a acuerdos con la CUP de forma permanente, pese a incidir en que deben entender que son una minoría en la cámara.

También ha revelado que durante el último año ha hablado con el exdiputado de la CUP David Fernàndez, y con el cabeza de lista de esta formación en las elecciones del 27S, Antoni Baños, dos personas con las que mantenía un trato "más próximo y afable, cada uno desde su posición".

'OPERACIÓN CATALUÑA'

Además de no creerse la 'operación diálogo' del Gobierno central, que pretende buscar que Cataluña renuncie a sus objetivos y vuelva al "redil", ha acusado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de ser directamente responsable de la 'operación Cataluña', y deduce que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaría al corriente de ello pese a admitir que no lo sabe.

"Esto se hace a través de una persona. Debe haber confidentes, fondos reservados del Estado para pagarles por decir mentiras, informes falsos, llamadas a medios para que publiquen cosas, amenazas y voluntad de presión sobre determinados fiscales", ha apuntado Mas, que ha pronosticado que esto, que considera guerra sucia del Estado, seguirá.

CASO PALAU Y CASO PUJOL

Ha criticado que el juicio del 'caso Palau' llegue ochos años después, y espera que se demuestre que la antigua Convergència no tuvo nada que ver, y ha explicado que habla cada tres o cuatro meses con el expresidente catalán Jordi Pujol, que cree que ha perdido todo "a lo que había dado importancia en su vida".

Al preguntársele si había confesado por culpa de sus hijos, Mas no ha querido señalar culpables, y ha añadido: "Durante 60 años estuvo vinculado con la reconstrucción del país. Si dedicas tu vida a ello y luego con los años esto queda cuestionado, no te puede dejar indiferente".