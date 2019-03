La asamblea de la ANC se pospone al 5 de mayo al coincidir la anterior fecha con las generales

Así lo han explicado fuentes de la entidad consultadas por Europa Press, que se ha visto con la obligación de cambiar la fecha de la reunión, fijada con mucha anterioridad al anuncio del avance electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La asamblea general, que integran todos los miembros de la entidad, es el órgano soberano colectivo y se reúne en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al año entre los meses de enero y abril

A la espera de concretar el lugar en que se celebrará, el cónclave tiene previsto definir la hoja de ruta que marcará el rumbo del próximo año, y también habrá una revisión de los estatutos y del reglamento de régimen interno para mejorar el funcionamiento de la entidad.

Cabe destacar que el que fuera coordinador de la comisión de incidencia política de la ANC, David Minoves, que presentó candidatura para encabezar la ANC en su momento junto con otros nombres, dimitió en febrero del cargo por discrepancias con la dirección, aunque sigue formando parte del Secretariado de la entidad.

Presidente del Centre Internacional per a les Minories Ètniques i Nacionals (Ciemen), Minoves dejó la coordinación de la comisión, que fija la hoja de ruta de la entidad, después de que algunos sectores le reprocharan no haber apoyado la campaña de las primarias, entre otras cuestiones, y promovieran por ello un cambio al frente de este órgano.

El Secretariado de la ANC también creó un grupo de trabajo que desde el 9 de junio se encarga de revisar los estatutos y el reglamento de régimen interno porque consideran que, pese a los cambios que se han hecho, "hay mucho a mejorar".

ESTRATEGIA

La presidencia de Paluzie se ha caracterizado por exigir a la Generalitat que cumpla con el mandato del 1-O e implemente la república catalana, dado que su apuesta pasa por la vía unilateral y no por un referéndum pactado con el Gobierno.

"El secretariado nos comprometimos a arriesgarnos para conseguir la implementación de la república catalana y a plantear soluciones diferentes a las que hasta ahora estábamos acostumbrados, las movilizaciones", subrayaban en una misiva a la militancia, y por ello apostaron por Primarias Catalunya, por un consumo estratégico y por diferentes campañas para internacionalizar el derecho a la autodeterminación como un derecho del pueblo catalán.

Recientemente, la ANC lanzó un vídeo en sus redes sociales en el que criticaba al Govern, al acusarlo de ser "autonomista" y de haber incumplido todas las promesas que hizo en su día para avanzar hacia la independencia de Catalunya.

Para la entidad, los incumplimientos son: no haber investido a Carles Puigdemont; no haber restituido al Govern que fue cesado con el 155; no haber aprobado 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional en la pasada legislatura; no haber recuperado el pleno funcionamiento de la hacienda catalana y no haber creado una asamblea de cargos electos.