Estaràs apela a que la política lingüística no sea "de vencedores y vencidos"

Apuesta por un bilingüismo de "sentido común y cortesía"

Sobre el Procés: "La ley es lo único que nos hace iguales, el resto es selva"

La eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, ha defendido la "riqueza" que supone tener en Baleares dos lenguas propias al entender que "tanto el mallorquín como el castellano son una manera de amar a España" y ha apostado por "un bilingüismo del sentido común y de la cortesía" que no piense en términos de "vencedores y vencidos".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha defendido un bilingüismo "sin imposiciones", donde todo el mundo se exprese de la manera más oportuna y con flexibilidad". "Nunca en la vida se ama lo que se impone", ha añadido.

MARCHA DE BAUZÁ

Por otro lado, preguntada por la marcha del expresidente José Ramón Bauzá del partido, ha opinado que "no fue correcto irse de esa manera". "Es una postura muy egoísta y oportunista, no comparto ni los modos ni las formas ni el contenido de lo que dijo porque no es cierto", ha remarcado la eurodiputada.

Además, sobre la salida de varios afiliados del partido, Bauzá entre ellos, ha dicho que últimamente se ha dado "más gente de alta en la formación que de baja", ya que, según ha asegurado, han sido "muy pocas".

A renglón seguido, ha defendido que "es un lujo" trabajar con el actual presidente del PP en Baleares, Biel Company, y ha destacado su "nobleza", lo "leal" que es y que es un "trabajador incansable". "No se puede pedir más de un gobernante", ha añadido.

PROCÉS DE CATALUÑA

Por otro lado, respecto a la situación en Cataluña, donde actualmente se está celebrando el juicio por el proceso independentista, Estaràs ha dicho que "desde el minuto cero el PP ha dado una lección de defensa de la Constitución Española, de los valores constitucionales y europeos, entre los cuales se encuentra el Estado de Derecho".

"Cuando se conculca la ley se ha demostrado que todos somos iguales y cómo el poder judicial es un poder sagrado e independiente; nadie está por encima de la ley", ha remarcado.

Según ha declarado, "la solución en Cataluña pasa por cumplir la ley". "Primero garantizamos que se va a cumplir la ley, luego garantizamos la unidad de España, en su diversidad y dentro de la Constitución y la ley todos los diálogos son posibles, ha afirmado.

Sobre esto, ha señalado que "el diálogo se ha ejercitado desde la Transición hasta nuestros días" pero, tal como ha enfatizado, "siempre se tiene que garantizar el cumplimiento de la ley, que nos hace iguales, y es lo único que puede tener futuro, el resto es la selva".