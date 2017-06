Anécdotas del 40 aniversario de la democracia: González, sin ovación; los catalanes, con pancartas

Los diputados socialistas han ovacionado a Alfonso Guerra pero no a Felipe González, y algunos no han aplaudido al rey en partes de su discurso. Los diputados catalanes han portado pancartas pro referéndum de independencia en la sede parlamentaria y ante el Felipe VI, que ha respondido afirmando que España es lo que es gracias a su diversidad. Tras cuatro ¡viva el rey!, los diputados de Unidos Podemos han gritado: ¡viva la democracia!

El discurso del rey Felipe VI en el Parlamento ha atraído todos los focos informativos y, precisamente por ello y por la simbología del momento, todos los grupos han aprovechado para subrayar sus posiciones políticas sobre diversos asuntos.

El PdeCAT muestra urnas ante el rey

Los diputados de Unidos Podemos, republicanos, han decidido no aplaudir al monarca, y han respondido con un ¡viva la democracia! a los apasionados 'viva el rey' de la bancada popular.

Los diputados del PDeCAT, por su parte, han mostrado en el Hemiciclo del Congreso, aprovechando la presencia de Felipe VI, unos carteles con la imagen de una urna y el lema '16 Juny 1977- 1 Octubre 2017', las fechas de las primeras elecciones tras la dictadura y la prevista para la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña.

Los parlamentarios independentistas catalanes se han puesto en pie para mostrar su carteles cuando los Reyes han entrado en el Salón de Plenos y mientras sonaba el himno nacional, con el que se ha dado inicio al acto institucional por el 40 aniversario de aquellas elecciones.

Los diputados del PDeCAT son los únicos independentistas catalanes que han estado presentes en esta conmemoración, puesto que los de Esquerra Republicana han optado por no acudir a conmemorar unas elecciones en las que no pudieron participar porque aún no habían sido legalizados.

Diputados del PSOE ovacionan a Guerra pero no a González

Diputados del PSOE han dedicado una fuerte ovación al que fuera vicepresidente del Gobierno e histórico dirigente del partido Alfonso Guerra, poco antes de comenzar la sesión solemne del 40 aniversario de la democracia, algo que no han hecho con el expresidente Felipe González.

Guerra ocupa hoy, durante el acto en el Congreso, el mismo escaño que le correspondía cuando era diputado y al que renunció formalmente en enero de 2015 tras haberlo conservado ininterrumpidamente desde las elecciones constituyentes de 1977.

El recién reelegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que renunció a su acta de diputado el pasado octubre, escucha los discursos en solitario en la tribuna de invitados, después de haber participado en el Salón de Pasos Perdidos en el saludo oficial de los Reyes a autoridades y personalidades políticas.