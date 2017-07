La alcaldesa de Córdoba lamenta que el PP haya colocado a la ciudad en el "mapa nacional de la corrupción"

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Ambrosio ha señalado que "eso que ha ocurrido, desgraciadamente no va a desaparecer hasta que no se aclare judicialmente" y, por lo tanto, "tiene que venir acompañado de muchas explicaciones y de muchas aclaraciones por parte de los dirigentes del Partido Popular, y cuanto antes mejor y, sobre todo, cuanto antes concluya la investigación y tengamos certezas sobre lo que ha ocurrido o no ha corrido, pues muchísimo mejor para esta ciudad".

En cualquier caso, la alcaldesa ha dicho que "hay que mostrar prudencia", pues este asunto "está en plena investigación judicial" y deben "ser prudentes todos" los que vayan a "opinar sobre sobre este asunto, pero si es verdad que ha creado alarma, porque la sensación de que se extiende por parte de algunas personas del Partido Popular una forma de hacer política que es absolutamente censurable, genera alarma entre la ciudadanía".

Por eso, Isabel Ambrosio ha dicho esperar "la mayor transparencia en las declaraciones de quién las tiene que hacer a partir de ahora", si bien ha lamentado que, mientras se desarrolla al investigación judicial y se aclara el asunto, "el PP haya colocado a la ciudad de Córdoba en ese mapa nacional de la corrupción".