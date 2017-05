El alcalde de Cádiz se alegra de "la participación de las bases" del PSOE y espera que "se demuestre el cambio"

A preguntas de los periodistas, González ha recordado que respeta "profundamente" los procesos internos de los partidos y ha señalado que se alegra de la "participación de las bases, de que hayan hablado".

En cuanto a la relación con el PSOE, el alcalde ha señalado que "la mano tendida ha sido siempre una constante en este equipo de gobierno y hay veces que nos entendemos más y veces que menos".

Así, ha señalado que en el proceso de municipalización del servicio de playas "ese entendimiento se está plasmando en una realidad y ojalá se prolongue en el tiempo". En este sentido, González ha afirmado que "si el resultado de las primarias viene a colaborar y a aportar en esa dirección, bienvenido sea".

Finalmente, el alcalde ha manifestado que quiere pensar que "la Junta no va a perjudicar a Cádiz --en relación a los proyectos pendientes con la ciudad-- porque la capital gaditana se haya declarado partidaria de Pedro Sánchez". "La altura política y la responsabilidad de los representante públicos no pasa por ahí, no debería", ha concluido.