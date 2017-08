Política

El alcalde de Bilbao pide no generar una "alarma indiscriminada" ante las fiestas de la ciudad

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha hecho un llamamiento a no generar una "alarma indiscriminada" en la ciudad, porque se están tomando las medidas "adecuadas" ante el inicio, este sábado, de la Aste Nagusia. Según ha manifestado, no existe en estos momentos "un riesgo específico" de atentado en la capital vízcaina. "Estamos ocupados pero no preocupados", ha puntualizado, después de que el sindicato de la Ertzaintza ErNE haya afirmado que la posibilidad de comisión de atentados yihadista en Euskadi es "sumamente alto".