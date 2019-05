El alcalde de Badalona aspira a ganar y no apoyará ni Albiol ni Sabater: "Son el pasado"

El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato a la reelección, Álex Pastor (PSC), ha asegurado que aspira a ganar las municipales en la cuarta ciudad de Cataluña aprovechando el impulso de la victoria que el partido logró en esta ciudad en las elecciones generales del 28A, cuando cosechó más de 33.000 votos.

"No tendría sentido que ahora esos casi 34.000 vecinos no cogieran la misma papeleta que representa lo mismo. Ese progreso, esa ilusión y esa concordia para hacer lo mismo que en España, una Badalona ciudad de derechos que mire al futuro y no al pasado", ha explicado en una entrevista de Europa Press.

Pastor plantea las municipales en Badalona como una segunda vuelta de las generales y apela a los votantes que ese día ya optaron por Pedro Sánchez: "Mi mayor reclamo es que todas y cada una de las personas que votaron ese día al partido socialista defiendan su voto el 26 de mayo".

Pastor se enfrenta, entre otros, a sus dos predecesores en el cargo, Xavier García Albiol (PP) y Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú-ERC), a los que asegura que no piensa apoyar en el eventual caso que las urnas le dejen por detrás de ellos en representación municipal.

"No voy a votar ni a García Albiol ni a Dolors Sabater. Ellos son el pasado, el pasado de la crispación, del odio y de la división. Tenemos que mirar al futuro igual que lo hicimos el 28 de abril apoyando a Pedro Sánchez", recuerda de nuevo sobre los 33.000 votos logrados.

También alerta de un posible 'pacto a la andaluza' en el consistorio si el PSC no es fuerte la noche del 26 de mayo tras el recuento electoral: "Lo que tengo claro es que Albiol para ser alcalde es capaz de pactar con Ciudadanos y con Vox si consiguen sumar 14 concejales" --que son los que marcan la mayoría absoluta--.

¿LA LISTA MÁS VOTADA?

Pastor quedó tercero en las municipales de 2015 y facilitó que Sabater, que quedó segunda, accediera a la Alcaldía de Badalona para frenar un nuevo mandato de Albiol --que había ganado por segunda vez las elecciones--, pero asegura que en seguida se sintió engañado por la candidata.

Argumenta que Sabater entonces "se escondió tras unas siglas que parecían las de Podemos en un momento en que esa marca estaba en auge", pero con el tiempo se demostró independentista y recuerda que pronunció un discurso desde las escalinatas del Parlament el día en que se declaró la república.

En 2018 Pastor promovió un moción de censura contra Sabater que fructificó gracias a los votos de Albiol, y el socialista defiende haber aceptado el apoyo de los populares recordando que solo sirvieron para desalojar a la alcaldesa y que Albiol nunca llegó a entrar en el equipo de gobierno socialista.

"Hay un paralelismo entre la moción de censura de Pedro Sánchez y la nuestra. Al final Pedro Sánchez fue investido presidente con los votos de Bildu y nadie duda que nunca hubo un pacto. Nosotros tampoco. Albiol ha seguido en la misma silla que es la de la oposición", ha alegado.

Badalona ha tenido en los último mandatos un plenario municipal muy fragmentado que ha obligado a múltiples pactos entre los grupos, y Pastor ha defendido que, tras las municipales de 26M, no tiene por qué gobernar la lista más votada, algo que sí reclama Albiol, el ganador de las últimas dos contiendas.

Pastor argumenta que el PP gobierna Andalucía sin ser la lista más votada y concluye: "Las mayorías son parlamentarias y se tienen que dar con la suma de votos y concejales. Así es la ley y por lo tanto nosotros respetamos la ley igual que ellos lo han hecho en Andalucía".

El alcalde reivindica que el PSC es la principal fuerza en Badalona de izquierdas y no independentista y asegura que, si tras las elecciones puede liderar las negociaciones a la Alcaldía, al primer partido al que mirará para negociar será el de los comuns,

INMIGRACIÓN

Pastor niega que la ciudad tenga un problema con la gestión de la inmigración y defiende que Badalona afronta la misma problemática que otras muchas grandes ciudades: "Tiene muchos habitantes y por lo tanto hay problemas de convivencia como en cualquier otra".

En este sentido, señala la que considera la gran diferencia entre la manera cómo la afronta Albiol y cómo lo hace el PSC: "Es muy claro, él lo que hace es estigmatizar a colectivos e incluso a barrios. Yo lo único que digo es que hay que perseguir al delincuente y no al diferente".

Pastor reivindica su labor al frente del Ayuntamiento en temas como el mantenimiento y la limpieza, la seguridad, la vivienda y los servicios sociales, y asegura haber hecho una "gestión local" ante un Albiol y una Sabater que, según critica, buscaron proyectarse más allá de Badalona.

"En los primeros años Albiol lo único a lo que se dedicó fue a ser el candidato del PP de Cataluña y Sabater a declarar la independencia en el Parlament. Mi compromiso fue dedicarme solo a esta ciudad y a mis vecinos y esto los vecinos lo están agradeciendo mucho", resume.