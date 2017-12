"Ellos se venden, yo no", afirma Alan García tras declaraciones de Odebrecht

El expresidente peruano Alan García afirmó hoy que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht no mencionó "ningún hecho concreto, coima ni aporte" que le haya entregado, tras revelarse la transcripción de la declaración que dio el pasado mes de noviembre a un equipo de fiscales peruanos.

"Ellos se venden, yo no", agregó el exgobernante antes de señalar que "lo demás es humo" en la declaración de Odebrecht, quien, según su opinión, al referirse a él solo dijo "no puedo precisar", "no puedo decir cómo", "no lo sé".

"Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan García", comentó el político en su cuenta en la red social Twitter, tras lo cual aseguró que "a otros" sí dijo que les entregó millones de dólares.

También sostuvo que no hubo ninguna mención a las siglas AG "que, según los malvados, eran 'la prueba'" de que mantuvo vínculos con el empresario brasileño.

Odebrecht declaró en noviembre pasado a un equipo de fiscales de Perú que "con certeza" su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, según reveló hoy el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, que publicó por primera vez el audio y la transcripción de la declaración.

En el caso de García, Odebrecht afirmó que en las reuniones que tenían este "siempre decía que (Jorge) Barata también lo apoyaba y agradecía", en alusión al representante de la empresa constructora en Perú durante su segundo gobierno (2006-2011).

"Daba a atender que lo estábamos apoyando, y con seguridad había un apoyo a la campaña. No sé si directamente a su campaña, a la campaña de los congresistas o a su partido", remarcó.

El empresario aseguró que García "tuvo la percepción de confiar" en su constructora y puso de ejemplo que "hubo una discusión acerca del metro, en la que dijo que a él le gustaría mucho, en esa época, que el Metro de Lima" lo hicieran ellos.

"Conseguimos ganar esa licitación. Una vez que estuve con él, me dijo que le gustaría que nosotros ganemos porque quería que lo entreguemos antes de que acabara su mandato. Nosotros construimos un Metro de Lima en 18 meses", acotó.

Odebrecht dijo que "las ilicitudes, dónde hubo y si hubo, quien va a poder decir eso es Jorge (Barata)" y negó ser amigo de García, aunque agregó que mantenían "una relación de confianza" porque el exmandatario tenía "una estrecha relación" con su familia.

"Alan García conoció a mi abuelo en el primer mandato (1985-1990), luego a mi padre y después conmigo", sostuvo.

Alan García afirma que él no participó en ningún acto de corrupción y exige que se responsabilice directamente a funcionarios de su Gobierno que sí recibieron sobornos para la concesión de las obras del Metro de Lima.

En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014.

Este período abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares; García, incluido en las investigaciones por sobornos para la construcción del metro de Lima.

También Ollanta Humala (2011-2016), quien ha sido encarcelado mientras se le investiga por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.