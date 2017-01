Podemos se parte: Iglesias y Errejón siguen si acuerdo a dos días de agotarse el plazo

A dos días del límite fijado para que los distintos sectores de Podemos alcancen un acuerdo en sus documentos, la falta de acuerdos en las distintas reuniones y conversaciones que han mantenido lleva casi irremediablemente a pensar que finalmente Pablo Iglesias e Íñigo Errejón defenderán proyectos distintos.

El último indicador de la falta de sintonía entre ambos sectores ha sido la reunión que este lunes había convocado el equipo de Igualdad de la iniciativa "Recuperar la Ilusión", que secunda Errejón, y a la que ni siquiera han acudido los representantes del sector de Pablo Iglesias ('Podemos para todas') ni de Anticapitalistas (Podemos en Movimiento).

Una ausencia ante la que la responsable de Igualdad, Clara Serra, ha mostrado su preocupación: "Llama la atención que quienes hablan todo el rato de unidad y ruptura de la unidad no vengan a las reuniones donde deberíamos ponernos acuerdo", ha dicho.

Al encuentro con el círculo estatal LGTBI y el de mujeres mayores de 50 años, cuyas propuestas se han incorporado al texto de los 'errejonistas', ha asistido también el responsable de Internacional del partido, Pablo Bustinduy, quien este fin de semana ha mantenido conversaciones con la jefa del gabinete de Iglesias, Irene Montero, para acercar posturas.

Conversaciones que no han servido tampoco para cerrar ningún acuerdo, sino que se han centrado en contrastar sus diferentes visiones políticas, según ha explicado.

Bustinduy también ha indicado que tiene la "sensación" de que sólo ellos, los promotores de 'Recuperar la ilusión' son los que van a todas las reuniones, y aunque insiste en que "queda tiempo" para el acuerdo, también hace hincapié en que hay que "desdramatizar" si hay cuestiones que tienen que decidir los inscritos.

Por eso, ha lanzado también un llamamiento a desarrollar un proceso "constructivo" con tono "fraterno" y no convertirlo en una suerte de enfrentamiento o de duelo con tintes de tragedia griega".

"Nosotros mantenemos la misma disposición a alcanzar acuerdos en todo lo que sea posible y, en lo que no, hay que desdramatizar si no se alcanza un grado de consenso que satisfaga a las dos partes, en una organización democrática se vota y al día siguiente se asume como vinculante el resultado y no pasa absolutamente nada", ha subrayado Bustinduy.

Clara Serra, por su parte, se ha mostrado decepcionada por la ausencia hoy de los equipos de Iglesias y de Anticapitalistas a la reunión para consensuar un documento de Igualdad, ya que considera que precisamente este asunto debería servir para dar ejemplo.

"Creo que ganamos todas si estamos todas de acuerdo en esto porque en el partido hay lógicas masculinas y de enfrentamiento y el feminismo debería estar a salvo de estas" dinámicas y dar "un paso" que sería fundamental, ha enfatizado.

Del documento de Igualdad de 'Recuperar la ilusión', Serra señala como líneas rojas el "blindaje presupuestario" para esta materia, y la creación de una Secretaria de Igualdad en la ejecutiva, así como avances en el programa electoral que evidencien el compromiso de la formación morada.

Pone en cuestión, no obstante, que 'Podemos para todas' y 'Podemos en movimiento' hayan unificado sus documentos y planteen que la "unidad" es su texto, al que deben sumarse el resto, sin ni siquiera sentarse en una mesa a negociar.

"Pero si otras candidaturas quieren hacer del feminismo un arma arrojadiza que va a estar supeditada a las lógicas de enfrentamiento, pues será así", ha recalcado.

En cualquier caso, Bustinduy no ha dado nada por concluido todavía. Ha asegurado que "hay que seguir hablando" y "las líneas están abiertas" en "muchísimos niveles", si bien ha añadido que hasta ahora se han puesto sobre la mesa diferencias políticas que "son reales".

Diferencias como "la lectura del momento político que estamos viviendo" y, de ahí, "cuál es el mejor modelo organizativo para seguir adelante".

Ha admitido, además, que han sido "bastante torpes comunicativamente" y han cometido "muchos errores" en el planteamiento del proceso asambleario, que han distorsionado el debate político, ya que en el 90 por ciento de los objetivos todos están de acuerdo.

Lo que existe, en su opinión, es una diferencia de "enfoque" o a veces sólo de matices, que a su juicio "no es un drama" y pide por ello "responsabilidad" a todos los representantes públicos para que sean "capaces de reencauzar el debate" y "reducir el nivel de enfrentamiento".

"Asumimos la posibilidad de estar en un partido donde los compañeros nos convenzan de cosas, no puede ser una lógica del plebiscito y todo o nada, de que ganan absolutamente todas mis ideas me retiro (...). Eso es negociar entre no compañeros, somos compañeros y eso quiere decir que pensamos en lo que nos une más allá de lo que nos separa", ha concluido Serra.