Zuloaga (PSOE) defiende las primarias convocadas en Cantabria y sus plazos y dice que no tiene decidido si se presentará

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha defendido el grado de apertura y los plazos de las primarias convocadas por el partido para que los militantes elijan el candidato de los socialistas a la Presidencia del Gobierno de Cantabria en las elecciones autonómicas de 2019 y ha asegurado que aún no tiene decidido si se presentará pese a que el plazo expira en poco más de un día.

"La decisión no está tomada y, desde luego, no está materializada", ha afirmado este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el líder de los socialistas cántabros, que ha señalado que "los primeros" que conocerán su decisión serán sus compañeros de partido.

En esta entrevista, Zuloaga se ha defendido de algunas de las críticas recibidas por las características de estas 'primarias', que se celebrarán el 27 de mayo, según se dio a conocer el martes, y que serán solo abiertas a la participación de los militantes, y también por el plazo de 48 horas para la presentación de candidaturas (únicamente se podían presentar hoy y mañana, día 26, a las 23.59 horas).

Algunos integrantes del partido, provenientes en algunos casos del sector crítico con Zuloaga y afín a la exlíder del partido y vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, reclamaban primarias abiertas no solo a los militantes sino también a los simpatizantes y ciudadanos.

Además, algunos, como el alcalde de Colindres y exsecretario de Organización del partido, Javier Incera, opinaron que el proceso es tan "constreñido" que limitaba la participación de aquellos que quisieran presentarse como candidatos.

Sin embargo, Zuloaga ha opinado que el proceso se ha convocado "con tiempo suficiente" y más cuando --ha dicho-- "nadie deja de saber" desde hace "meses" que estas primarias se iban a celebrar.

"Presentar una candidatura no suponen nada más que acercarse dando un paseo hasta la sede del partido de la calle Bonifaz 18, abierto hasta las doce, para estampar una firma en un papel que está ya preparado", ha aseverado Zuloaga, que ha avisado de que "no va a caer en debates vacíos" sobre estos plazos.

Zuloaga ha señalado que, tras las primarias para elegir candidato a la Presidencia de Cantabria, se celebrarán los procesos primarias para elegir a los aspirantes de los municipios de más de 20.000 habitantes. Ha señalado que en las elecciones de 2019 el PSOE debe salir "a ganar".

El líder de los socialistas y alcalde de Santa Cruz de Bezana ha opinado que el PSOE es el partido "más democrático" de Cantabria que "más se abre a la sociedad".

En cuanto a las quejas de una parte por ser solo un proceso abierto a los militantes, Zuloaga ha señalado que el "sentir mayoritario" estaba a favor de ello y el Comité Ejecutivo que él encabeza "ha actuado consecuente con el mandato" del Comité Regional del pasado domingo, en el que el 92% de los presentes votaron en esta línea.

El secretario general del PSOE ha opinado que esta votación no ha quedado "desvirtuada" por el hecho de que algunos asistentes abandonaran la sala --"no más de media docena", ha dicho-- y otros que se quedaron no votaran como protesta.

"Yo ahí no soy responsable de que haya gente que decida no emitir su voto o levantarse para ir al baño", ha dicho Zuloaga.

Respecto a la participación de la ciudadanía, ha señalado que cualquiera que quisiera participar lo ha podido hacer ya que el censo de militantes para este proceso se cerró este martes.

En relación al censo, Zuloaga se ha felicitado del crecimiento del 10 por ciento que se ha experimentado en número de militantes desde que se produjo el proceso de renovación en el partido, algo que ha atribuido a que "el PSOE está haciendo lo que tenía que hacer". "Recuperar su voz, recuperar su músculo", ha dicho.

El líder de los socialistas considera que los cántabros están viendo el "esfuerzo" del PSOE por "cambiar las cosas", una tarea que ha asumido al hacerse con la Secretaría General.

Zuloaga ha opinado que "cuesta cambiar las cosas" y ha señalado que "hay gente, como en todo, que se resiste al cambio".

Sí ha opinado que "todos" tienen que asumir que su etapa en política es "temporal". "Todos tenemos que asumir que llegamos para enriquecer un proyecto, que tiene un principio, que tiene un final y que se tiene que regenerar", ha opinado.