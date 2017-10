Zoido:"No pararemos hasta que los que han faltado el respeto a las fuerzas de seguridad paguen judicialmente"

Así lo ha expresado Zoido durante su alocución en el acto castrense de la Festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que ha presidido este domingo en Toledo junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

"Nunca vamos a olvidar estas tristes escenas que hemos tenido que apreciar, no vamos a parar hasta que no se repita ni una sola y todos los que les han faltado el respeto a las Fuerzas de Seguridadad del Estado paguen judicialmente por ello", ha aseverado el ministro.

Zoido ha agradecido la labor de los guardias civiles desplazados en Cataluña "ante el desafío de un independentismo enloquecido", que ha "quebrado la convivencia y los derechos" de los ciudadanos.

Por ello, ha indicado que el Gobierno de España "va a defender" a todos ellos y "no va a consentir que se produzcan delitos de odio como los que vemos estos días", por lo que el Ejecutivo central ha creado un gabinete jurídico específico para que quede constancia de aquellas denuncias por delitos de odio o acoso a los propios agentes y a sus familias.

Ha afirmado que la Guardia Civil no cumple una función "accesoria" y más en estas circunstancias en las que "en algunas ocasiones han sufrido hostilidad y falta de respeto de algunos porque visten el uniforme de la Guardia Civil", un cuerpo, ha ensalzado, que "significa la protección de derechos y que podamos libremente ejercer nuestras libertades".

"LOS CULPABLES DE LA LOCURA"

Ha advertido "a los únicos culpables de la locura, a quienes organizan un paripé para llevar a Cataluña al borde del precipicio", de que "no existe otro camino que la legalidad". "No se puede ser fuente legítima para el ejercicio de ningún derecho, cuando se está fuera de la ley no hay dereho ni hay democracia", ha expresado el ministro de Interior.

A la Guardia Civil desplazada en Cataluña le ha agradecido "la enorme profesionalidad y la dedicación demostrada", lo que para el ministro es "motivo de orgullo". "Estamos con vosotros, no estáis solos, todas vuestras actuaciones las repaldamos con apoyo y cariño", ha destacado.

TOLEDO COMO EJEMPLO

Al haberse celebrado el acto en Toledo, ha puesto como ejemplo el concepto de ciudad "de las tres culturas" en la que convivieron judíos, cristianos y musulmanes para dejar constancia de que es posible una "vida compartida entre diferentes", una tolerancia que a su juicio fortalece y engrandece a la ciudadanía.

Además, ha tenido especial reconocimiento para aquellos guardias civiles de la región, 109 agentes que pertenecen a la zona de Castilla-La Mancha, que ahora están ejerciendo su deber en Cataluña y que no han podido estar presentes en el acto de este domingo.

Zoido ha tenido un significativo recuerdo para las familias de los agentes, de quienes ha puesto en valor que "mientras más vacaciones hay para otros" ellos tienen que "prestar servicio para que los demás puedan disfrutar en paz". "Que no venga nadie a daros lecciones de libertad, vuestra libertad ha costado muchas vidas por haber defendido con valor y rigor el bien frente a todo el mal", ha exaltado.

Asimimisno, ha rememorado que desde hace 104 años la Guardia Civil honra a su patrona, destacando la labor de este cuerpo en Cataluña, en su lucha contra el terrorismo yihadista o de ETA, entre otros logros.

"LA GUARDIA CIVIL HA EJECUTADO EFICAZMENTE LAS ÓRDENES JUDICIALES"

De su parte, el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Merino, ha defendido los valores de este cuerpo, que ha ejecutado "eficazmente las órdenes judiciales recibidas tendentes a impedir un referéndum declarado ilegal, con profesionalidad y proporcionalidad"

También ha empleado el concepto de ciudad de las tres culturas para destacar que hay que ensalzar este "factor enriquecedor de la convivencia de una sociedad con diferentes expresiones culturales que conforman nuestra patria común".

UNA PLACA PARA COSPEDAL

Durante el acto, el ministro del Interior ha entregado una placa a la ministra de Defensa por la acogida de las Fuerzas Armadas a los Guardias Civiles desplazados en Cataluña.

Además, el acto ha contado con imposición de condecoraciones a varios agentes, entre los que se encontraba Román David Gómez, que quedó parapléjico por su intervención en un atraco en Yuncos, a quien los allí presentes han recibido con un caluroso aplauso.